香港律師會與法律援助署署長會面 加強合作 促進司法公義

政情
更新時間：19:50 2026-01-30 HKT
發佈時間：19:50 2026-01-30 HKT

香港律師會會長湯文龍、法律援助委員會主席及前會長彭韻僖、理事鄭偉邦、秘書長李昱潁以及法律援助委員會成員，本周三( 28日 )出席與法律援助署署長陳澤銘的工作午餐會。法律援助署方面亦有多位高層代表出席，包括副署長(訴訟)李自強、副署長(政務)陳愛容、助理署長(申請及審查)陳茂群，以及助理首席法律援助律師(法律及管理支援)周偉鴻。

探討如何促進業界與法律援助署合作效能

此次會議提供了一個寶貴的平台，讓與會者就一系列與法律從業員相關的法律援助事宜進行開放、務實的交流。討論重點包括加深彼此了解、加強溝通渠道，以及探討如何促進業界與法律援助署之間的合作效能，涵蓋有關案件分配及專業經驗的議題。

律師會與法律援助署之間長期保持緊密及富有成果的合作關係。作為由律師會主辦的2025年法律周的贊助機構之一，法律援助署一直積極支持和推動公眾法律教育，每年均會於法律周舉行期間設立免費法律諮詢服務櫃位，由該署代表向市民提供免費法律資訊並回應公眾查詢。

律師會亦透過緊急免費法律諮詢服務櫃位，密切聆聽受大埔火災影響的居民所面對的關注和困難。為此，律師會主動聯繫包括法律援助署在內的多個政府部門，探討如何為有需要的人士提供及時而切實的協助。由今日起，法律援助署將於緊急免費法律諮詢服務櫃位所在的7個地點設置服務櫃位。

法律援助是本港法律制度的重要支柱，也是確保所有人均能夠獲得司法公義的基石。律師會一直堅定不移地致力於與法律援助署緊密合作，為公眾利益服務及支援業界，共同進一步提升香港司法的整體效能。

