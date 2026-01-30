Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

財政預算案2026｜經民聯倡調高個人及子女免稅額 吳永嘉：審慎理財為重 未建議政府推消費券

更新時間：19:32 2026-01-30 HKT
發佈時間：19:32 2026-01-30 HKT

新一份《財政預算案》正進行公眾諮詢。經民聯今日（30日）向財政司司長陳茂波提交建議書，提出130項建議。經民聯黨魁、立法會議員吳永嘉建議調高薪俸稅及個人入息稅基本免稅額，由20,000元調高到152,000元，以及將子女免稅額由20,000元調高至150,000元，並因應子女數目實行累進安排。

經民聯未有就消費券向政府提出建議

有議員建議政府發放「夜間消費券」 或「假日消費券」，限定市民必需在晚上或特定時段消費方可使用，惟經民聯對此沒有太多著墨。吳永嘉解釋，政府要顧及長遠其他基建發展的使用費，舉例北都建設需要花費甚多，故以「審慎理財」的原則，沒有就消費券向政府提出建議。

今年是「十五五」規劃開局之年。副主席梁美芬建議政府成立高層次統籌小組，專門負責對接「十五五」規劃工作，結合香港自身優勢，制訂具體落實方案，並且制定金融發展白皮書，對標全球最高標準，以「超倫敦，追紐約」為目標，提升航運、貿易中心優勢，拓展貿易空間。

鄧銘心促全面調查宏福苑事故起因

另一名副主席陳祖恒則建議制訂《人工智能發展藍圖》，推動跨境人工智能數據流通，加強人工智能和數字教育，並且加快推展數字政府，完善數據治理，強化香港算力布局和數據基建。

大埔宏福苑去年發生五級大火。經民聯執委、立法會議員鄧銘心建議全面調查事故起因和落實政府改革，提升部門協作和執法效能，並重點推薦頌雅路熟地為重建選址，爭取最快安置。她亦建議完善災民的保險、按揭等財務安排，善用各大慈善基金提供支援，革新樓宇和法團管理，優化招標制度，遏止圍標亂象。

