的士車隊｜有議員關注聘請司機難 運輸署：優化的士筆試後報考人數升30%

政府去年推行的士車隊制度。自由黨議員李鎮強反映不少車隊反映難以聘請司機，建議政府增加誘因，鼓勵司機加入的士行業。運輸署署長李頌恩今日（30日）在立法會表示，署方已協助的士車隊舉辦招聘會，並簡化筆試內容，減少路線題目，增加服務規章相關試題。自去年11月實施後，報考的士的人數上升約30%，署方將繼續推動相關措施，協助業界招聘人才。

莊豪鋒促政府交代「三隧分流」後車流狀況

巴士乘客強制佩戴安全帶新法例生效至今不足一周已引起一連串爭議。運輸及物流局局長陳美寶指相關法律條文在技術上有不足之處，為清晰起見，決定先刪除有關條文。實政圓桌莊豪鋒肯定政府及時處理條例相關修訂，但認為實際操作存在細節問題。他舉例說，不少市民反映兒童使用安全帶時可能勒傷頸部，身背書包的學生亦難以妥善佩戴，建議參考小巴採用的「兩點式安全帶」，以提升實用性，期望政府將意見帶回立法會討論。

另外，政府在2023年實施「三隧分流」，莊豪鋒指出西隧早上繁忙時段車龍已延伸至南昌，對依賴西九龍公路前往西隧的新界西北居民造成困擾，期望政府交代分流後的實際車流狀況，並建議盡快在立法會展開討論。陳美寳回應稱，原則上會以「用者自付」及成本回收為目標，並達到有效疏導交通的效果，承諾未來幾個月內向交通事務委員會匯報最新情況。

議員促預留自動駕駛基建 擴「對角行人過路處」

該委員會主席、民建聯陳恒鑌表示，自動駕駛需倚賴通訊等基礎設施支援，建議政府在新道路規劃及舊路維修時，預先部署相關設備，避免落成後再度施工，並應統一規範，避免設施分散設置。他又指，目前自動泊車位興建面臨部門要求不一、程序繁複等問題，建議局方主動協調，加快審批流程。他亦支持新能源車發展，建議政府加快立法及註冊程序，積極推動甲醇燃料應用，因其普及性高且運輸相對便捷。陳美寶認為有關意見具前瞻性，將在未來運輸策略藍圖中適當吸納並作出表述。

行會成員、民建聯陳克勤表示，政府近年試行的「對角行人過路處」反應良好，尤其方便長者及行人節省時間。他建議將計劃擴展至更多合適路口，包括威爾斯親王醫院對出、石門站及將軍澳站外等多個十字路口，以提升行人通行效率。陳美寶表示，預計將於短期內統一公布擴展計劃。

新社聯譚鎮國關注北部都會區交通基建項目能否加快審批流程，讓市民早日受惠。陳美寶表示，現時政府在推動重要交通運輸基建項目時，已與港鐵公司建立多層監管機制，涵蓋高層次、項目及合約層面，目的在於及時解決問題，提高效率。

記者：黃子龍