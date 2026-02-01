議員新丁專訪｜勞工界新丁李廣宇、林偉江 倡平台工作者可獲工傷保障

新立法會上任一個月，工聯會副理事長李廣宇和林偉江循勞工界功能界別，首次躋身立法會。二人早前接受《星島》專訪時表示，關注保障平台工作者，期望他們可享有跟勞工保險一樣的工傷保障，「雖然他們叫平台工，但實際上也是打工仔」。

「IT人」李廣宇：打工階層定義越來越闊

勞工界在立法會有3個議席，工聯會向來佔兩個，由從事資訊科技行業的李廣宇，以及灣仔區議員林偉江「跑出」。作為「IT人」的李廣宇，與工聯會的基層形象或許有反差，李廣宇指，在事業發展初期，工資低於地盤建築工人，與普通打工仔無異。他認為隨社會發展，越來越多「打工人」會從事文職、服務、資訊科技的行業等，打工階層的定義應越來越闊，以適應社會轉變。

李廣宇2022年曾參加立法會選委界補選，惟落敗而回，今屆捲土重來出戰勞工界。被問為何不出戰選委界，他指補選經歷堅定其從政決心，希望可影響政府政策以至下一代，今次在工聯會推薦下參加勞工界選舉。

林偉江：政策層面入手為工友做好保障

與李廣宇相反，林偉江曾從事多個基層行業，包括速遞員、地盤散工。他表示，過程中發現部分基層工友礙於文化水平不高，不清楚自身權益，因此加入工會工作後，希望協助基層處理好勞資糾紛、工傷個案等。林偉江近年成為勞顧會僱員代表，他說更明白到從政策層面保障工人權益的重要性，故希望在議會從政策層面入手，為基層工友做好保障。

早年政府優化補充勞工計劃，惟事前未有諮詢勞顧會，林偉江等勞方委員集體離場抗議。問及在議會會否再採用類似表達方法，他形容當時做法是一種經驗，讓自己明白如何在爭取勞工權益上做得更好，「任何形式的表達，最關鍵是能否達到效果，哪種方式可以有效令政府聽到意見，或有效提升（勞工）保障，都會採用」。

平台工作者保障立法 林偉江：工傷補償應與勞工保險相若

外賣及送貨等數碼平台行業漸盛行，但現時平台工作者欠缺法例保障，勞福局本月回覆質詢時表示，計劃於今年內提交有關平台工作者的立法建議，首階段將聚焦為風險較高的食品及貨物派遞員，訂立在發生意外時的補償機制。

林偉江期望，日後平台工作者可獲跟勞工保險一樣的工傷保障，包括醫療費用的保障、放病假時可獲津貼，而且若在工作期間不幸永久性傷殘或身故，所得補償能與勞工保險相若，「雖然他們叫平台工，但實際上也是打工仔」；李廣宇亦強調，有關保障為必須，指平台工作者可能不太清楚自己權益，應做好教育工作。

林偉江亦關注最低工資安排，雖然「一年一檢」已落實，但最低工資基數仍偏低，建議參考周邊地區的生活工資調整基數；李廣宇則指，未來科技發展或嚴重地影響就業市場，希望與政府及企業做好溝通，及早做好預案應對。

記者：林彥汛

攝影：吳艷玲