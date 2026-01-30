鄧炳強談國安風險：有人去烏克蘭做所謂戰士 接受軍事訓練後返港對抗政府

立法會保安事務委員會今早（30日）舉行政策簡報會，保安局局長鄧炳強形容，國家安全及發展是鳥之兩翼、車之兩輪，強調沒有安穩環境，香港很難發展，重申面對國家安全風險不能掉以輕心，指社會上仍存有軟對抗、有人用「擦邊球」的方式，藉此宣揚仇恨。

有人利用市民不穩情緒散播宏福苑火災假消息

鄧炳強舉例大埔宏福苑火災，有人利用市民不穩的情緒散播假消息，包括將會有6千名防暴警鎮壓災民；消防和救護無飯食、沒有足夠的保護裝備；關愛隊搶物資等，他強調這些都是假消息，目的都是意圖煽動仇恨，再次有機會危害香港及國家安全。他又提到曾發現有人去了烏克蘭擔任所謂戰士，目的是希望接受軍事訓練，日後回港從事對抗政府工作。

去年1月至11月 整體罪案數字約8.2萬宗

至於本港的治安形勢，鄧炳強指去年1月至11月，整體罪案數字有約8.2萬宗，較去年同期下跌5.8%、暴力罪案下跌16.2%，而詐騙案在過往數年都錄得升幅，但去年下跌2.4%，涉款73.9億元。

政府計劃國安案例拍片在媒體播放

身兼勵進教育中心主席的選委界議員范駿華表示，必須推動全民守法、懂法加執法，才可真正達到社會安全，故一直非常支持做好法律宣傳，很高興當局以不同方法做宣傳教育，關注當局推出的動畫可否與教育局合作，舉例如他年輕時常在學校裡觀看的「成語動畫廊」一樣。他亦建議近來有不少的國家安全案例，當局可改編成教材，教育年輕人相關的法例及法規。

他更提到不時收到滋擾電話，令到市民連帶醫院、警局的來電都不接，「因為都係三字頭」，關注當局可否在源頭下功夫，例如可否與銀行或借貸機構溝通，不要再來電問是否借錢，甚至可否立法禁止此類電話。

鄧炳強表示，保安局與教育局及律政司一同推動學校教育，所以是在教育局支援下，可以入到小學或幼稚園推廣，未來會一直推動相關工作。至於不同國安案例，他指擬計劃拍片在媒體上播放，以實例說明情況。針對電話騷擾，他指當局有「防騙視伏器」，可篩選可疑電話，並會與商經局討論，如何在此方面再做好一些。

陳學鋒關注打擊私煙工作

民建聯陳學鋒表示，知道海關做了很多打擊私煙的工作，但在屋邨及社交媒體上，仍有很多賣私煙的廣告，會否有新措施去打擊這種情況。鄧炳強表示，當局會針對賣私煙背後的集團，包括充公他們的資金等。

