巴士安全帶｜鄧炳強：佩戴安全帶可減低傷亡 無論有否法例也建議市民佩戴

實施近一周的強制巴士乘客配戴安全帶法例，持續引起不少爭議。運輸及物流局局長陳美寶下午宣布經諮詢律政司法律意見，認為條文有不足之處，未能反映立法原意，而為清晰起見，會先刪除有關條文，完善後再提交立法會諮詢。保安局局長鄧炳強表示，用安全帶可保性命，減低傷亡程度，警方建議任何人坐車須戴安全帶，無論有否法例，也建議戴安全帶。

另外，有立法會議員關注，因應社會目前反應，警方執法時會否有特別安排。鄧炳強今早稱，知道運輸署及其他部門正在做不同的宣傳教育工作，現階段警方會以勸喻及警告形式為主，以配合政府整體的宣傳。

工聯會鄧家彪提到一年前，有片段顯示在小巴上警方用「放蛇」形式執法，看那些乘客沒有佩戴安全帶，當時大家認為警方執法細緻，沒有人有異議，時至今天巴士強制佩戴安全帶情況不同，關注保安局及警務處在巴士安全帶執法指引上，會否有不同的做法。

鄧炳強表示，過往曾發生車禍，因乘客沒有佩戴安全帶死傷嚴重，重申法例初心為了保障乘客安全是很正確的，故在巴士上配置及勸喻市民佩戴安全帶是必須的，但亦明白到目前是過渡期，無論設計上可否改善、如何做好宣傳都是必須的，強調處事會法、理、情兼備。

記者：郭詠欣

