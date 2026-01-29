Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前廳交流會｜新一屆首次會議2.4舉行 陳茂波帶隊商本港如何主動對接「十五五」規劃

政情
更新時間：19:52 2026-01-29 HKT
發佈時間：19:52 2026-01-29 HKT

新一屆立法會開局至今近一個月。立法會前廳交流會將於下周三（4日）在會議廳前廳及宴會廳舉行，由財政司司長陳茂波帶領，分別就本港如何主動對接「十五五」規劃及應如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位進行討論。

前廳交流會將分2個討論小組

文件提到，當日前廳交流會將分為2個討論小組，當中由財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪及創新科技及工業局局長孫東將在推進產業發展方面，香港可如何更好融入和服務國家發展大局，以主動對接十五五規劃與議員交流。

交流會將由財政司司長陳茂波帶領，分別就本港如何主動對接「十五五」規劃及應如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位進行討論。資料圖片
交流會將由財政司司長陳茂波帶領，分別就本港如何主動對接「十五五」規劃及應如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位進行討論。資料圖片

至於由財經事務及庫務局局長許正宇、運輸及物流局局長陳美寶及商務及經濟發展局局長丘應樺會就香港應如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，以自身 所長，更好服務國家所需，並從中取得自身的長遠發展與議員交流。

記者︰黃子龍

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
9小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
新世界傳易主 周大福鄭家純家族擬售控股權予美資黑石
新世界傳易主 確認獲投資者接洽 鄭家純家族據報擬售控股權予美資黑石
商業創科
10分鐘前
「手機碰瓷黨」專門針對一類人 跌一跌機身裂晒屈高昂維修費 苦主提4大要點可避無妄之災 ｜Juicy叮
「手機碰瓷黨」專門針對一類人 跌一跌機身裂晒屈高昂維修費 苦主提4大要點可避無妄之災 ｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
粵車南下｜內地客駕車闖梅窩禁區泊公園遭舉報 內地網民稱港有「民間糾察隊」？ 促查北上港車亂停放
粵車南下｜內地客駕車闖梅窩禁區泊公園遭舉報 內地網民稱港有「民間糾察隊」？ 促查北上港車亂停放
社會
5小時前
巴士男乘客無法解開安全帶 被困逾45分鐘 城巴致歉並調查原因
01:20
巴士男乘客無法解開安全帶 被困逾45分鐘 城巴致歉並調查原因
突發
3小時前
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
飲食
2026-01-28 18:15 HKT
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 放棄搶救老伴被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
79歲陳嘉儀激罕露面憶亡夫 放棄搶救老伴被子怪責：點解唔救爸爸？獨住珠海5年喊足年半
影視圈
12小時前