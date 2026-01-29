前廳交流會｜新一屆首次會議2.4舉行 陳茂波帶隊商本港如何主動對接「十五五」規劃
更新時間：19:52 2026-01-29 HKT
新一屆立法會開局至今近一個月。立法會前廳交流會將於下周三（4日）在會議廳前廳及宴會廳舉行，由財政司司長陳茂波帶領，分別就本港如何主動對接「十五五」規劃及應如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位進行討論。
前廳交流會將分2個討論小組
文件提到，當日前廳交流會將分為2個討論小組，當中由財政司副司長黃偉綸、發展局局長甯漢豪及創新科技及工業局局長孫東將在推進產業發展方面，香港可如何更好融入和服務國家發展大局，以主動對接十五五規劃與議員交流。
至於由財經事務及庫務局局長許正宇、運輸及物流局局長陳美寶及商務及經濟發展局局長丘應樺會就香港應如何鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，以自身 所長，更好服務國家所需，並從中取得自身的長遠發展與議員交流。
記者︰黃子龍
