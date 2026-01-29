立法會討論北都發展 甯漢豪突「失聲」? 音響系統故障急轉場｜Kelly online

立法會發展事務委員會今日（29日）就北部都會區舉行政策簡報會會議。詎料在會議開始約30分鐘，勞聯選委界議員林振昇提問後，現場音響系統突然出現故障，發展局局長甯漢豪「講不出聲」 ，網上會議直播亦中斷，期後更需要轉房開會。法會秘書處表示，事故涉機件故障。

張曼莉一度疑手持咪高峰發言

政策簡報會在下午約4時45分，於立法會會議室1舉行。會議進行約30分鐘，甯漢豪回覆林振昇提問期間，現場音響突出現故障，其桌上的咪高峰一度失靈，致甯漢豪未能使用咪高峰發言，未幾網上直播隨即中斷。《星島頭條》記者在攝影房，發現現場會議仍未暫停，創科局副局長張曼莉更一度疑似持咪發言。

其後會議暫停，多名立法會秘書處職員到場了解情況，擾攘約20分鐘後，會議由會議室1轉到會議室2繼續舉行。

