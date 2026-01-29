立法會討論北都發展 甯漢豪突「失聲」? 音響系統故障急轉場｜Kelly online
更新時間：18:59 2026-01-29 HKT
發佈時間：18:59 2026-01-29 HKT
發佈時間：18:59 2026-01-29 HKT
立法會發展事務委員會今日（29日）就北部都會區舉行政策簡報會會議。詎料在會議開始約30分鐘，勞聯選委界議員林振昇提問後，現場音響系統突然出現故障，發展局局長甯漢豪「講不出聲」 ，網上會議直播亦中斷，期後更需要轉房開會。法會秘書處表示，事故涉機件故障。
張曼莉一度疑手持咪高峰發言
政策簡報會在下午約4時45分，於立法會會議室1舉行。會議進行約30分鐘，甯漢豪回覆林振昇提問期間，現場音響突出現故障，其桌上的咪高峰一度失靈，致甯漢豪未能使用咪高峰發言，未幾網上直播隨即中斷。《星島頭條》記者在攝影房，發現現場會議仍未暫停，創科局副局長張曼莉更一度疑似持咪發言。
其後會議暫停，多名立法會秘書處職員到場了解情況，擾攘約20分鐘後，會議由會議室1轉到會議室2繼續舉行。
記者、攝影：林彥汛
最Hit
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
2026-01-28 18:44 HKT
沙田櫻花2026｜石門過百棵櫻花最新開花情況！富士櫻/吉野櫻粉紅花海 附交通方式+櫻花花期
2026-01-28 17:10 HKT
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
2026-01-28 18:15 HKT
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
2026-01-28 19:30 HKT
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
2026-01-28 13:50 HKT