舊樓維修越拖越長　甯漢豪：發展局、民青局下半年推新措施改善物管、法團運作

大埔宏福苑大火後，政府表明會加強「招標妥」角色。立法會發展事務委員會今日（29日）舉行會議，民建聯鄭泳舜指，現時舊樓維修時間越來越長，問到政府如何確保修例後，不會加長維修流程。發展局局長甯漢豪稱，要做好樓宇維修，需有多方面的組合拳，除檢討建築物條例及做好「招標妥」外，政府在業主立案法團方面亦有改動，因過去舊樓業主較常因爭拗而令工程拖拖拉拉，相信如能改善物管、立案法團運作，有助改善情況，就此發展局及民青局將在今年下半年再推出新措施。

林振昇冀政府推更多工程帶動行業發展 甯漢豪：對政府財政有負擔

勞聯林振昇指，建造業失業率偏高，今年政府財赤有望改善，期望當局可推出更多工程，以帶動行業發展。甯漢豪表示，留意到私營工程量下跌，私營工程量過去佔香港工程量約4成之多，但認為透過增加政府工程，去抵銷私營工程量下跌，會對政府財政構成負擔。她又指，當局現時有推出一系列拆牆鬆綁措施，助私營市場可盡快起動。

陳恒鑌倡部分基建採「BOT」形式 陳曼琪：將工程投標拆細

民建聯陳恒鑌問到，政府有否計劃在部分基建採取「BOT」的形式，即由投得合約的財團負責建造，之後享有一段時間的專營權，最後移交政府，以節省庫房開支，並促進商業投資。甯漢豪表示，一定會多利用「BOT」，因為現時財政緊張需要利用不同方法；選委界陳曼琪亦問到，當局會否考慮將工程投標再拆小，令中小型承建商也可參與工程。發展局常任秘書長(工務)劉俊傑表示，政府有研究是否可推出不同種類及規模的合約，令中小型承建商得以參與。

放寬大廈建安老院？甯漢豪：護老院不能設在太高樓層

政府早前推出「城中學舍計劃」，透過放寬發展管制措施， 令私營發展商或營辦商，更容易改裝商廈成為學生宿舍。自由黨李鎮強指，香港老年化問題嚴重，問到政府可否探討放寛商廈興建護老院、安老院。甯漢豪表示，現時消防處要求護老院不能設在較高樓層，若不能解決這個問題，難以做到上述安排。

植潔鈴促政府覓地於東區建蓄洪池

民建聯植潔鈴則指，近年極端天氣頻繁，惟東區仍未有蓄洪池，促請政府在東區覓地興建地下蓄洪池，避免出現水浸情況。甯漢豪表示，在現有市區區域建蓄洪池有難度，因地底有各樣公用設施難以做到，不過新開發地區，特別是北部都會區，政府有探討興建蓄洪池的可能性。

另外，發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲指，局方會分階段統籌改善蘭桂坊和附近街道的相關工作，第一階段工作計劃在今年上半年陸續展開，主要涉及重鋪路面等，其後會進行第二階段美化工程，延展至附近街道，期望可與商舖和地區組織一同推動。

記者：林彥汛