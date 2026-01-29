大棋盤｜梁振英「開班」解國策 近半立會議員報名 政界另有聯想？

今年是國家「十五五」規劃開局之年，3月北京兩會將通過規劃綱要草案，中央港澳辦主任夏寶龍日前便囑咐，特區政府要強化香港「當家人」意識，政府各部門要主動加強對特區發展的頂層設計和戰略謀劃，做好與國家「十五五」規劃對接。與行政機關「同唱一台戲」的立法會，自然也要深入了解國策，把握國家發展機遇。據聞，全國政協副主席梁振英本周六舉行一場分享會，親自向議員講解「十五五」規劃。

二十屆四中全會去年10月通過「十五五」規劃建議，包括支持香港更好融入和服務國家發展大局；鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位；支持香港建設國際創新科技中心，打造國際高端人才集聚高地。

不過要研讀「十五五」規劃，眼光亦不能局限於涉及港澳的段落，作為治港者的立法會議員，更有需要對國家戰略「大藍圖」加深認識。據了解，早前有議員透過中間人提出希望跟梁振英見面，討教有關「十五五」規劃、融入國家發展大局等事務，活動地點安排在梁振英創辦的「共享基金會」總部舉行，主題為「十五五：你可能忽略了的……」，新舊議員皆有獲邀。

知情人士透露，新一屆立法會1月初上任後，已收到部份議員的請求，本打算在前特首辦舉行，梁振英則希望有多些人參與，於是把地點改到「共享基金會」總部，至今已報名的議員已有約40人，包括政黨領導、新丁議員，也有行會成員提出想參加。該人指，梁振英作為政協副主席和前特首，對國策、國情的認識有其深度和闊度。

近日梁振英出席經濟論壇亦有談及「十五五」規劃，指香港未來的八大中心定位已經清晰，接下來的關鍵是「如何做」；又指香港發展經濟時要戒虛務實，避免將大大小小活動都貼上「乜嘢乜嘢經濟」的標籤，抽擊現時政治風氣。

梁振英今次罕有地在主場「開班」，與一眾議員分享見解，自然容易引起政界聯想，甚至牽扯到是否與明年的特首選舉有關。有獲邀議員稱，議員本身是當然選委，與大家打好關係，不會是壞事；又指梁振英貴為國家領導人，宣講國策亦合情合理，坊間猜測無法控制。不過有熟悉梁振英人士指出，今次分享會只是議員自發提出，CY應允，並無其他想法。

全國人大及全國政協會議分別於3月5日和3月4日在北京開幕，預料會期約7至8天。據悉一眾港區人大、政協今日赴珠海出席兩會預備會議，屆時有內地官員介紹國家最新經濟情況、「十五五」規劃背景等。

聶風