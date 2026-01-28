高鐵｜陳美寶：港鐵正積極和內地探討香港段引入 電子客票當日有效安排

立法會大會今日（28日）審議由新民黨何敬康提出的「促進陸路跨境交通」無約束力議員議案。實政圓桌立法會議員莊豪鋒表示，若政府進一步推動私家車北上，恐令本已持續低迷的零售、飲食及消費市道雪上加霜，故在修正案中特別提出「循序漸進」原則，呼籲政府在便利跨境交通的同時，亦要兼顧零售、餐飲及消費市場的實際情況，避免出現店舖倒閉潮。議案終獲得在席議員支持通過。

陳美寶：政府歡迎「一車多關」安排建議

運輸及物流局局長陳美寶表示，政府在規劃公共交通服務時，會綜合考慮乘客需求、口岸設計、實際路況等因素，致力維持高效運輸系統，並監察服務情況，適時協調營辦商調配資源。至於粵港私家車的常規配額制度，有建議研究粵港私家車「一車多關」的安排，即容許持有粵港兩地車牌的私家車，除按原有指定口岸過境外，亦可選擇其他口岸往來粵港兩地。陳美寶表示，政府歡迎有關建議，以進一步便利粵港兩地交通往來。

陳美寶表示，港鐵於2024年1月推出往返香港西九龍站與短途站點的「30日定期票」及「20次計次票」，方便頻繁往返兩地的旅客。據她了解，港鐵公司正積極與內地相關單位探討在高鐵香港段引入電子客票當日一次有效安排的可行性及相關營運配套。此安排將允許乘客憑當日一次有效車票，根據出行需要選擇乘坐當日任何一班同方向、同等級的列車，進一步提升出行彈性。

她續指，北環線東延線、新界東北線將來會計劃接駁至文錦渡口岸及香園圍口岸，屆時具鐵路連接的陸路口岸將由目前的羅湖及落馬洲支線兩個，大幅增加至六個，有望有效分流旅客，推動港深融合發展。

莊豪鋒：粵車南下受制於「人多車多但路少」

莊豪鋒引述政府統計署數據指，2024年全年零售業總銷貨價值下跌7.3%，2025年下半年雖稍有好轉，但預計全年增長不足1%。他提到，去年11月推行「粵車南下」，但每日僅100個名額、最多不超過3天的安排，對本港經濟影響有限，直言即使未來增加名額，受制於香港「人多、車多但路少」的現實，仍難追上目前平均每日3,000架次港車北上的數目。

內地客來港參與盛事 惟因通關時間等限制須匆匆返程

莊豪鋒又指，近年雖有內地旅客專程來港參與盛事，但因通關時間等限制，往往匆匆返程，認為政府若能延長並加快通關安排，將有助吸引旅客在港停留更久。

民建聯陳恒鑌表示，自疫情後兩地陸路口岸往來日益頻繁，建議政府參考澳門與珠海口岸已實施的「合作查驗、一次放行」做法，讓旅客只需排隊一次即可完成兩地查驗手續，從而減少輪候時間及潛在糾紛。他提到，新皇崗口岸已計劃推行類似安排，期望政府能與內地部門商討，將此模式擴展至其他口岸，令過關程序更為舒適便捷。陳續說，優化口岸設施不僅為方便出境旅客，更是為吸引更多旅客訪港，「口岸的事情在於方便與舒適，這是社會發展的必經階段。」

姚柏良促開通成都、西安等高鐵直達站點

選委界姚柏良表示，香港高鐵若持續增加直達站點，將能充分發揮其作為跨境交通「大動脈」的引流功能，促進香港與內地居民的「雙向奔赴」。他建議政府積極爭取開通更多直達路線，並增加直達列車服務，包括開通香港至成都、西安等中西部重點城市路線，為旅客提供更多選擇。

他亦促請政府深化與內地鐵路部門合作，提升高鐵票務服務，包括推出以香港西九龍站為起點、面向非直達站點的「高鐵聯程中轉票」，旅客可經廣州南、深圳北等主要樞紐站無縫換乘。若能配合行李直掛服務，實現「一票聯程、全程暢行」，便可借助內地鐵路網絡，進一步擴大直達覆蓋範圍，銜接內地二、三線城市及周邊城鎮，助力香港融入國家軌道交通體系，實現「軌道上的大灣區」多層次互聯互通。

譚振國倡延長福田、香園圍/蓮塘口岸服務時間

新社聯譚鎮國表示，當前連接東鐵綫的羅湖口岸、落馬洲口岸是客流量最大的口岸，而福田口岸的現行服務時間僅至晚上10時30分，建議將其通關時間延長至午夜12時，與羅湖口岸通關時間保持一致；同時在周末及假日期間，考慮將通關時間進一步延長至次日凌晨2時。

此外，香園圍/蓮塘口岸作為深港兩地間唯一實現人車直達的口岸，目前日均客流量已達8.2萬人次，遠超其原設計的每日3萬人次處理能力，顯示出該口岸的跨境通行需求極為龐大。他認為有必要延長該口岸的通關服務時間，甚至研究推行24小時通關模式，為兩地居民往來提供更大便利。

江旻憓：香園圍/蓮塘口岸超負荷 促加強分流及停車管理

旅遊界江旻憓表示，香園圍/蓮塘口岸因具「人車直達」便利性，成為內地出入境旅行團首選，但其原設計日均客流量僅三萬人次，去年周末日均人流已超過9萬，單日更高達11.5萬人次，超出原設計三至四倍。有旅遊業界反映，早上高峰時段大量旅行團聚集口岸，導致通關效率下降，加上口岸地庫停車位及旅遊巴泊位不足，造成交通堵塞，影響旅客行程與體驗，建議政府與旅遊業監管局及旅遊業議會加強溝通，提前通報旅行團入境高峰，以便相關部門與旅行社預作分流安排。她亦建議加強口岸地庫停車場管理，適當分流旅遊巴流量，優化旅客上落車安全及泊車安排，並增加泊車位。

