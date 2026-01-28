Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Deepfake｜律政司牽頭研究立法 田北辰倡把握機會帶頭規管 成國際參考對象

政情
更新時間：17:23 2026-01-28 HKT
發佈時間：17:23 2026-01-28 HKT

實政圓桌召集人田北辰今（28日）在社交平台表示，深度偽造（Deepfake）技術帶來嚴重社會問題，並認為這是一個「國際難題」，不易解決。他建議香港可把握時機，帶頭立法規管，成為其他地區的參考範例。

田北辰提到，他早前已預告會有一條關於人工智能製作不雅相片的口頭質詢，上屆立法會因未能排上議程，他遂將議題轉交黨友莊豪鋒作為其首條質詢，向政府提問。田北辰強調，人工智能時代即將來臨，因此對涉及科技、法律及教育的相關問題尤其關注。

律政司將牽頭研究規管deepfake立法工作

政府回覆質詢時表示，目前本港未有針對Deepfake的專門法例，而律政司將牽頭研究立法工作。田北辰指出，全球各國對人工智能規管「都好頭痕」，政策過於寬鬆或過嚴均不適宜。他舉例稱，英國去年已表示會立法，美國則仍是空白，國際上未有成熟體系可以參考。

田北辰提到，美國名人Paris Hilton作為Deepfake受害者，正積極推動相關立法。他對律政司司長林定國充滿信心，認為即使沒有國際先例可循，香港亦能帶頭制定法規，成為其他地區的參考對象。

他讚揚林定國上任以來立法工作表現出色，特別是《基本法》第23條立法獲得高度評價。田北辰相信，若林定國能帶領香港在國際間率先解決Deepfake規管難題，將有機會「再上一層樓」。

相關新聞：深偽色情照片難執法 政府：律政司已開展跨部門工作 檢視法律如何配合AI發展

