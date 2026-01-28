白石角站目標2033年前開通 議員批進度慢如蝸牛 憂車站選址偏離住宅及科學園

立法會大會今日（28日）審議由新民黨李梓敬提出的「優化白石角交通網絡及社區設施」無約束力議員議案。發展局局長甯漢豪表示，在現有營運中的東鐵線加建車站並不簡單，且技術複雜，項目涉及搬遷教大運動場、徵收私人土地，以及提升食水、污水等基建設施。當局正探討以運動場遷置後釋出的土地發展私營住宅，透過發展權收益支付部分成本，亦正進行詳細成本及財務分析，目標於今年內公布綜合發展的具體建議，並強調會以2033年或之前開通白石角站為目標。有議員批評計劃拖延至今仍未有具體進展，形容為「馬拉松式、蝸牛式」的基建進度。

甯漢豪：非單純加車站 屬綜合發展

甯漢豪表示，有關項目並非單純加設車站，而是一個綜合發展計劃，實現多項政策目標。她提到，科學園作為香港創科基建旗艦，佔地約22公頃，目前園區對外交通仍有改善空間，故增設鐵路站將有助將科學園納入鐵路網絡，方便約2萬名員工，並提升園區吸引力。她續說，現時教育大學本部校園駕車前往白石角運動中心需時逾15分鐘，透過重置運動中心並優化體育設施，可改善學生學習體驗，並配合政府推動香港成為國際高等教育樞紐的政策。

甯漢豪提到，重置運動中心後釋出的土地，連同附近適合住宅發展的用地，將可提供更多房屋，並增設商舖、行人設施、公共運輸交匯處等配套。政府亦計劃透過公私營合作，提供社區設施。事實上，目前白石角區人口約2.4萬人，未來隨著房屋發展帶來的新增人口，區內交通配套需進一步完善。

陳克勤：蝸牛式進度有違「基建先行」理念

行會成員、民建聯陳克勤等多名議員提出修正案。陳克勤表示，白石角站的興建計劃早於五、六年前，已由他與團隊向時任運輸及物流局局長及特首反映，並獲2022年《施政報告》接納。然而，計劃拖延至今仍未有具體進展，形容為「馬拉松式、蝸牛式」的基建進度，違反政府「基建先行、提效」理念，對科學園及白石角居民與工作人員造成困擾，亦削弱香港競爭力。

他提及自己早前與當區多個屋苑居民代表會面，指出居民最關注車站選址問題。若車站位於偏遠的運動場位置，與住宅群及科學園核心區距離較遠，將大大降低車站效益，居民或需步行長路程或依賴接駁交通，極不方便，建議政府應將車站設於較居中的位置，便利居民及上班族出行，並同步規劃周邊社區配套設施，使白石角發展成「移居移業」的創科社區，而非僅是睡眠與工作的地方。

范駿華曾住白石角：受交通問題困擾

申報在白石角持有住宅物業的選委界議員范駿華表示，因曾居於該區，對居民長期受交通問題困擾感受尤深。他指，白石角僅依靠創新路及科學園路兩個出入口，一旦出現擠塞，整個社區交通便受影響。他又指，白石角為中產社區，區內設有國際學校及科學園，對私家車位需求甚殷，雖然政府早前已承諾增加泊車位，但進度未跟上發展，車位仍見短缺，建議增建多層智能停車場，並加強打擊違例泊車，以確保道路暢通。

甯漢豪表示，白石角目前屬大埔區一部分，區內社區及康樂設施主要集中於大埔市中心，包括8個社區會堂或中心、圖書館、體育館及游泳池等。她理解白石角居民需要交通配套以便使用這些設施，因此政府希望透過項目，在規劃中增加有利民生的社區配套。對於議員要求增加各類公共設施的建議，甯漢豪回應稱，設施越多將進一步加重項目財務壓力，政府未必能完全落實所有建議，但會研究在資源許可情況下，優先納入與民生息息相關的設施。

議案終獲得在席兩部分議員支持通過。

記者：黃子龍