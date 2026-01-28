補充勞工優化計劃｜孫玉菡：計劃接逾2.2萬申請 獲批1.49萬宗 侍應生、初級廚師獲批人數最多

政府在2023年推行「補充勞工優化計劃」，紓緩本港各行業人手短缺問題。有議員關注政府會否有機制監察優化計劃對本地就業市場的影響，並適時檢討監察機制的成效。勞工及福利局局長孫玉菡今日（28日）表示，截止去年12月，計劃共接獲逾2.2萬宗申請，涉及逾17萬名勞工，其中餐飲服務業、零售業、保安服務業、清潔服務業及貨運業為申請人數最多的五大行業，當中獲批14,900多宗，涉及96,100多名勞工，獲批人數最多的依次為侍應生、初級廚師、廚師、售貨員及清潔工人。



孫玉菡表示，勞工處正檢討優化計劃，為了配合計劃在今年上半年完成檢討，當局已開展人力推算的中期更新工作，優先針對輸入勞工比例比較高的行業進行數據分析，以期提早提供有關的部分分析結果，在檢討優化計劃的時候作為參考和幫助政府做好中長期的規劃。他續指，政府一直持續監察勞動市場，並與持份者保持溝通，動態調整計劃安排。勞工處自去年年中起實施一系列措施，包括在就業網站公開申請公司名稱以提升透明度，加強巡查輸入勞工企業，並設立網上投訴表格，方便本地僱員及輸入勞工舉報違規情況。

政府將以「精準調控」為原則

勞聯林振昇表示，現行外勞輸入制度基於30年前的規劃，部分工種如石工、布草房服務員等確實面臨人手短缺，但在此列出的26個工種之外，如調酒員等輸入外勞人數亦相當多，詢問政府會否考慮將其他工種納入檢討範圍。孫玉菡表示，政府將以「精準調控」為原則，其中又以侍應生及初級廚師兩個工種佔比最高，未來將集中精力處理這些工種的勞工需求，確保本地工人優先就業的同時，亦能緩解行業人手不足的問題。



自由黨飲食界議員梁進表示，計劃雖已延長本地招聘期至四至六星期，並針對初級廚師及侍應設有人手比例規定，但業界普遍反映申請審批過程緩慢，擔心新增條件會進一步延遲審批時間。孫玉菡表示，有關申請「如果收集資料」，一般而言約3個月內可完成處理，但他承認，針對侍應生及初級廚師兩個工種，本地招聘期已由四星期延長至六星期，可能令整體審批時間相應增加。



另外，梁進發言期間，立法會主席李慧琼曾多次提醒梁進「請你站立」，並在他發言後提醒「請議員發言將咪夾起衣領上。」



記者：黃子龍

