運輸署擬擴櫃位服務至全數4間牌照處 預約名額增四成至每日550個

早前運輸署香港牌照事務處外出現「排隊黨」通宵排隊亂象，運輸署以「電子即日籌」全面取代現場派籌。G19簡慧敏今（28日）在立法會大會提出口頭質詢，關注政府有何措施防範「網絡排隊黨」透過外掛程式等不當手段搶佔網上籌號及預約名額的行為。運輸及物流局局長陳美寶回應稱，系統推出至今運作暢順，申請人使用櫃位服務的過程亦井然有序。

新機制有效偵測並阻擋「外掛」搶籌

陳美寶表示，新安排已整合多項保安及流量管理措施，包括人機驗證機制及虛擬排隊管理方案，能有效偵測並阻擋以自動程式操作搶籌，同時適切調節流量，確保登記流程暢順。她解釋，若申請人數目超過當日派籌名額，系統開始派籌時，已在系統輪候的申請人會經隨機抽簽處理，以增加公平性。

盡力爭取盡快推出全面網上預約服務

至於全面推行網上預約櫃位服務，運輸署數月來一直積極展開籌備工作，優化系統，現正進行最後階段的準備，以確保系統穩定性及減少濫用服務的機會，包括強化虛擬排隊系統、利用「智方便」及人工智能核實申請人身份、使用一次性密碼核驗等，當局會盡力爭取盡快推出全面網上預約服務。

櫃位服務擴展至全部4間牌照事務處

陳續稱，運輸署除採取上述措施優化申請流程外，亦會在推出全面網上預約時，將櫃位服務擴展至全部4間牌照事務處，增加預約名額約四成，至每日550個。新系統將透過人工智能初步審核申請人提交的資料，資料不符的預約會被取消，名額將重新開放，令系統運作更有效率。同時積極研究利用人工智能技術處理免試簽發的申請程序，讓申請人可在新網上平台上載文件供系統初步審核，然後按預約時段前往牌照事務處核實正本，以確保申請過程暢順快捷。

簡慧敏追問政府會否考慮在內地長假期期間，動態「粵車南下」調整安排，例如增加假期特別配額。陳美寶表示，現時名額足以滿足目前需求，除了節日期間，平日名額仍有空間，可滿足有興趣的申請者參與，之後會從多方面檢視及監察推行情況。

莊家彬關注如何便利內地申請者「吸牌」安排

選委界莊家彬表示，有內地申請人反映，搶到即日籌後立即出發，但可能因路途問題，到達牌照事務處時已超過獲分配的時間。當局有何措施方便內地申請人，避免他們需要重新取籌。陳美寶回覆指，根據累積的經驗及申請人意見，大部分人反映手續相當方便，到達後處理時間亦很快，當局一定會繼續審視並優化安排。隨日後盡快推出全面的網上預約系統，可更有效協助申請人選擇預約時間。

嚴剛關注「吸牌」申請全面電子化 陳美寶：當局亦希望邁向全面電子化

商界（第三）嚴剛關注政府會否考慮將免試簽發駕駛執照的申請流程全面電子化。陳美寶表示，目前運輸署牌照部處理的大部分本地申請已邁向電子化申請，並透過「智方便」及最新人工智能技術協助核實身份證明文件。當局亦希望邁向全面電子化，即運用人工智能及其他科技，在電子系統上核實相關資料，最重要希望集中資源及科技，處理較複雜或可疑的個案，以便更審慎核實。

當局正爭取盡快完成全面網上預約

航運交通界林銘鋒則關注使用人工智能的時間表。陳美寶表示，現時已在不同方面使用人工智能，成熟一項便推出一項。在免試簽發的全面網上預約系統中，正爭分奪秒，爭取盡快完成全面網上預約。屆時希望適時引入人工智能進行文件核對，並協助識別不相符或可疑個案，配合人手審核，以便對不獲接納或可疑個案進行審批或跟進取消。

陳振英建議內地車管所設簡單「紅綠燈」機制

內會主席、G19陳振英認為，當局與內地車管所建立的恆常機制暫時未能做到實時查核，或有機會延誤申請時間，詢問會否考慮建立簡單的電子化「紅綠燈」機制，若對個案有懷疑便向內地車管所查詢，若確認為假便亮「紅燈」，可即時拒絕申請，相信能加快整個審核流程。

陳美寶表示，過去幾年免試簽發的數字倍增，目前約有8萬多宗，相對幾年前的2萬多宗增加了4倍。她相信在互認互信的基礎上，可用溝通或科技以縮短查核時間，做到實時或加快核實，而有科技和技術等支持的情況下，可考慮去做相關安排。針對較常見及簡單的直接個案，或可使用此方法，但若個案較複雜，則可能需要多次來回反覆審核。

記者：曹露尹

