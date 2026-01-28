港島環島長廊︱發展局：目標明年打通九成 2031年全面駁通 研小規模填海建行人板道

新民黨陳家珮今（28日）在立法會提口頭質詢，關注政府有否研究將中西區多塊臨海用地納入「活力環島長廊」用地，以及政府會否於堅尼地城新海傍沿海位置興建行人板道。發展局局長甯漢豪回應表示，政府目標明年內打通九成的環島長廊，並於2031年年底前大致完成餘下工程。個別臨海用地因作業需要或私人業權等原因未能納入海濱長廊，但相關地段附近均設有行人連接設施，可接駁至鄰近海濱區域。

個別臨海用地因私人業權等 未能提供海濱長廊

甯漢豪解釋，中西區海濱地段的信德中心路段屬私人土地，目前地面主要用作行車通道，政府將繼續與業權人磋商，探討改善該地段地面行人通道方案。她指西區公眾貨物裝卸區早前已釋出部分臨海用地，餘下用地仍需用作貨物裝卸及處理，目前裝卸區後方設有行人通道，連接兩端的海濱長廊。當局正在該行人路段進行美化工程，包括更新特色戶外裝置及行人導向標誌，預計今年第一季完成。

研小規模填海興建行人板道或修繕海堤

甯漢豪又稱，招商局碼頭路段同樣屬私人土地，業權人日後若進行重建，需在沿海地帶提供海濱長廊供公眾使用，強調政府樂意與業權人探討重建方案，以提供更多海濱空間。甯漢豪續指，當局正研究根據去年修訂的《保護海港條例》簡化機制，透過小規模填海在該沿海地段興建行人板道或修繕海堤，或以無需填海的其他方案提供行人通道，計劃於今年第二季提出方案進行諮詢。

甯漢豪強調採「先駁通、後優化」原則

陳家珮亦關注港島南尚未完成的海濱長廊路段的工程進展。甯漢豪表示，今年第二季及第三季將分別有大潭道近浪琴園至老虎山引水道之間的步行徑工程，以及夏萍灣泳灘休憩用地美化工程完工。此外，今年展開的兩段步行徑工程，分別連接鶴咀道與石澳泳灘，以及連接維多利道與沙灣石灘，均預計於年底完成。她強調，無論是推動環島長廊或優化海濱工程，均採用「先駁通、後優化」及「先貫通、後提升」的策略。

民建聯陳學鋒關注海濱長廊餐飲設施不足的問題，詢問當局會否考慮增設相關設施。甯漢豪表示，規劃及優化海濱長廊時，政府會持續研究在合適地點引入餐飲設施，例如透過短期租約或與營運者合作，提供更多元化的服務，並會參考市民意見及使用情況，在未來的優化工程中適度加入相關配套。

記者：曹露尹