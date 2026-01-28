議員關注「物聯網消防探測系統」成本效益 鄧炳強：造價僅20萬元 傳統做法三分一價錢

有議員關注政府如何善用科技加強消防安全。保安局局長鄧炳強強調，政府十分重視透過有效運用科技提升消防安全標準及消防安全管治，消防處去年底在全港10幢大廈安裝「物聯網消防探測系統」，目前正持續評估試驗計劃的成效，首階段評估預期於今年第二季完成，若結果理想，將考慮推展至所有相關樓宇。

全港10幢6層以下舊樓試行「物聯網消防探測系統」

消防處持續推動應用合適科技，以提升家居消防安全，包括去年底推出「物聯網消防探測系統」試驗計劃，旨在提升舊式樓宇的消防安全水平，目前該系統正安裝於港島、九龍及新界共10幢6層或以下的舊樓，以豁免相關樓宇安裝消防喉轆、消防水缸及水泵等消防裝置，便利並安全地協助業主遵從消防安全指示。

如遇火警物聯網系統即時通知消防中心

與傳統手動火警警報系統相比，物聯網系統提供即時監察及快速傳送火警訊號，並以無線訊號連接整個系統。一旦偵測到火警，系統會即時透過無線訊號通知消防通訊中心，迅速派出消防車輛於火警初期階段到場處理，即使市民尚未報警亦可及時應對。

探測器若故障即時通知消防處及服務供應商

物聯網系統設有系統狀態監察功能，若個別探測器出現故障，系統會即時傳送訊號通知消防處及服務供應商跟進。該系統亦會收集及分析火警相關數據，支援消防處應用大數據分析以評估相關風險因素，從而制定相應的消防安全策略，例如火警時的調派規模。

至於推動業界有效運用科技，鄧炳強表示消防處鼓勵物業管理公司採用數碼化消防裝置維修紀錄管理系統，涵蓋電子巡查紀錄、到期提示及缺失跟進程序，有助提升整體消防安全。

設立網上系統供服務承辦商提交消防裝置及設備合格證明書

消防處亦設立網上提交系統，方便註冊消防裝置承辦商以電子方式提交消防裝置及設備合格證明書，為消防處提供重要數據以監察消防裝置的運作及維修狀況，並可利用人工智能及大數據進行研究、分析及風險評估，從而制定及推行以風險為本的消防巡查及執法策略。當局亦積極鼓勵市民在家居使用獨立式火警探測器及其他便攜式消防裝置，以提升火警初期的警示及自救能力，改善家居消防安全。

政府與持份者制定各項工地安全措施

鄧續稱，政府一直與不同持份者緊密合作，研究、商議及制定各項工地安全措施，包括採用科技以提升工地安全。發展局及建造業議會正積極與建造業合作，探討應用合適科技，包括不同類型的鏡頭及感應器，例如具人工智能功能的鏡頭、熱成像鏡頭及物聯網熱感應器。

提出質詢的選委界林筱魯對於大廈安裝「物聯網消防探測系統」，可豁免安裝消防喉轆、消防水缸及水泵等消防裝置，感到非常鼓舞，因為很多住宅樓宇做不到相關消防要求，不止是工程技術問題，更考慮到成本問題，很多業主未必能負擔得到。他關注這個系統較傳統做法，在成本效益上是否很吸引。

安裝「物聯網消防探測系統」約20萬 僅傳統做法三分一價錢

鄧炳強表示，在1987年前的舊式樓宇要符合現在的法律要求，以往要安裝喉轆系統等，確實是需時比較久，一般要一至兩年，但引入「物聯網消防探測系統」相對簡單，只要在每層放偵測器即可，需時約兩至三星期，花費只要傳統的三分之一、約20萬元左右。

記者：郭詠欣

