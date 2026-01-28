Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

深偽色情照片難執法 政府：律政司已開展跨部門工作 檢視法律如何配合AI發展

政情
更新時間：12:31 2026-01-28 HKT
發佈時間：12:31 2026-01-28 HKT

去年本港有大學生涉嫌使用人工智能科技，在未經事主同意下製作其同學和朋友的不雅照片（俗稱「深偽」照片），引起社會關注。有立法會議員關注現時本港會否有法例禁止在未經他人同意下，利用AI技術製作涉事人士的不雅照片。署理創新科技及工業局局長張曼莉今日（28日）表示，現行法例並沒有針對「製作」他人不雅照片的行為設有專門罪行，但為了檢視不同政策範疇內的法律是否能夠配合科技上，包括人工智能的發展，律政司已展開跨部門小組工作，協調相關政策局，考慮是否需立法或以其他方式處理相關問題，相信律政司很快會公布相關時間表。

未經同意發佈或威脅發佈私密影像 最高刑罰監禁5年

張曼莉表示，現行法例並沒有針對「製作」他人不雅照片的行為設有專門罪行。然而，若涉及發布不雅照片或侵犯個人私隱，無論製作過程中是否使用人工智能（AI），均受以下條例規管。她提到，任何人未經同意發佈或威脅發佈私密影像，有可能違反《刑事罪行條例》第159AAE條，最高刑罰為監禁五年。若涉及利用電腦進行犯罪行為，政府會利用第161條「不誠實取用電腦」罪行處理。

張續說，任何在香港出版或公開展示、內容帶有淫褻或不雅成分的物品，不論製作時是否使用AI，均受《淫褻及不雅物品管制條例》所規管。《個人資料(私隱)條例》亦規管所有個人資料的收集與使用。未經同意收集資料，或將資料用於新用途，均可能違反保障資料原則。此外，有人未經同意披露他人個人資料，導致當事人或其家人蒙受「指明傷害」，可能構成「起底」刑事罪行。

利用AI製作色情影像可視為借助電腦網絡罪行

張曼莉表示，利用人工智能製作色情、淫褻或不雅影像等行為，視乎情況可被視為借助電腦網絡的罪行。據其了解，法律改革委員會轄下的相關小組委員會將進行研究，並諮詢公眾意見。
    
提出口頭質詢的實政圓桌立法會議員莊豪鋒亦關注政府會否加強宣傳，以令市民知悉有關違法行為的後果，同時讓受害人了解自身權益及求助途徑，並會否就學生涉嫌違法的情況，向大學發出指引，或規定校方須即時報警處理。張曼莉表示，政府正積極透過制定指引，提供具體指標和標準舉例數字政策辦公室已制定《人工智能道德框架》及《香港生成式人工智能技術及應用指引》等，訂明要求應用AI的機構和使用者必須遵守香港所有適用法律，平衡技術發展與安全保障。

私隱專員公署加強推廣與教育提升市民意識

在私隱保障方面，個人資料私隱專員公署近年持續加強推廣與教育，提升市民和機構在使用AI時保護個人資料的意識。公署舉辦相關講座、研討會，並於2025年6月舉辦年度旗艦活動「關注私隱週2025」，同時推出「AI安全熱線」及專題網站，一站式提供AI指引、教育資訊等，方便公眾查閱實用資訊。
    
至於會否就學生涉嫌違法的情況，向大學發出指引。張曼莉表示，教育局及教資會就學生違法違紀的行為持「零容忍」態度，並要求各大學嚴肅處理涉嫌違法情況，積極配合執法機構調查。各個教資資助的大學均已制定學生紀律事宜處理機制。一旦接獲投訴並經查證屬實，大學將按既定機制對事件作出適當處理。
    
記者：黃子龍

