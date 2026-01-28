陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online

新民黨立法會議員陳家珮，日前被發現於灣仔逆線行車，連日來引發政治爭議，她及後致歉並向警方自首。有建制派人士今日（1月28日）上午就在網上發起聯署，要求立法會議員秉持最高標準的誠信和行為操守，要求陳家珮辭任。

截至1月28日中午12時，暫時有12人響應聯署。

陳家珮逆線行車︱聯署聲明引徐英偉例子：按同一標準監督問責

聯署內容提到，陳家珮被發現「在一宗嚴重事件中，涉嫌公然逆線行車，可能構成危險駕駛。這一行為不僅違反《立法會議員守則》第三章的操守規定，亦在公眾心目中引發了廣泛的擔憂和不安。作為具公信力的民選代表，陳家珮應該展現出她作為立法會議員應有的責任感和道德楷模。」

聯署發起人曾參選區議會惟落敗

聲明內容又指：「我們已經看到前民政局局長徐英偉因在疫情期間出席生日宴15分鐘而被迫辭職的例子，這明確表明公職人員必須按照同一標準監督和問責。這次事件的嚴重性要求陳家珮同樣承擔她的責任，作出辭職的決定以恢復公眾對政府的信心和信任。」

聲明又提到，逆線行車不僅危害自己，更危及公共安全，是完全不可接受的行為。「我們強烈要求立法會主席李慧琼履行她的職責，確保立法會議員秉持最高標準的誠信和行為操守。因此，我們懇求大家共同支持這項請願，促請李慧琼行使權力與責任，促使陳家珮就此事件引咎辭職。」

有建制人士發起聯署，要求陳家珮辭任。聯署截圖

是次聯署發起人名為姚潔凝。翻查資料，她曾為民主思路成員，但2022年已退出。她曾參選2015、2019年的區議會選舉，兩次均落敗，現時主要以測量師身份，活躍於網台節目和親建制活動等。