政府研吊運及動力升降台加裝感應裝置 田北辰：終於等到「遲來第一步」

本港日前接連發生3宗致命工業意外。實政圓桌召集人田北辰今日（27日）在社交平台表示，實政圓桌莊豪鋒向勞工及福利局局長孫玉菡提問，近7年來，香港過去7年每年致命工業意外均超過20宗，政府為何仍未將某些工種的規定與國家接軌，亦遲遲未立法強制所有地盤安裝智慧工地系統。田北辰提到，局長今次回應時未有再稱「科技唔係萬試萬靈」，反而提及將在吊運及動力升降台加裝感應裝置，保障工人安全。

勞福局長孫玉菡。

冀所有涉機械操作設施均裝感應器

田北辰表示，等候多時終於見到局長踏出「遲來的第一步」，但未來仍然有「漫漫長路」要走，認為當局應進一步將所有涉及機械操作的工地設施均安裝感應器，一旦有人進入危險範圍，機器便會即時強制停機。他期望局方可逐步推動相關措施，用科技為廣大工友提供更安全的工作環境。

田北辰亦表達失望之處，指局長未回應是否將吊運作業的起重工列為專業工種。他指出，內地早已規定起重工要完成訓練及通過考核，方能從事涉及吊運的工作，認為香港在此方面「慢人兩拍」。他要求局方盡快推動相關規定，使標準與國家看齊。

田北辰亦稱，若未來能將相關安全措施拓展至所有機械設備，「咁就真係perfect（完美）」。

實政圓桌莊豪鋒。

