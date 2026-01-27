Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會︱江旻憓首問關注酒店房供應 羅淑佩：現時入住率八成七仍有空間

政情
更新時間：18:52 2026-01-27 HKT
發佈時間：18:52 2026-01-27 HKT

立法會經濟事務委員會今午（27日）召開會議，文化體育及旅遊局局長羅淑佩首先進行政策簡報。羅淑佩透露，旅遊局會持續加強旅遊數據及市場分析的工作，亦會開發旅遊實時地圖，向旅客實時推薦附近的景點、活動及優惠，預計今年上半年會推出，同時正積極開發人工智能行程規劃。

羅淑佩：去年4990萬人次訪港超預期

她指，當局一直積極推動「文化＋旅遊」、「體育＋旅遊」等「＋」旅遊方向，利用文化體育內容和大型盛事吸引旅客，亦透過旅遊去激發文化及體育產業的活力，促進文化、體育及旅遊融合發展，為經濟注入新動力及提升香港吸引力。她指去年訪港人次錄得4,990萬，超出年初預期的4,900萬人次，亦較2024年增加了一成二。

為了深化好客文化，並加強推廣人人都是旅遊大使，羅淑佩表示旅發局早前與大眾媒體合作，推出傑出服務嘉許計劃，向市民表揚優質服務的旅遊從業員，鼓勵大眾一起成為旅遊大使，攜手展現香港的好客精神。她認為香港的旅遊勢頭很好，通過豐富的旅客體驗開拓客源和優化旅遊相關設施，致力將香港建成為一個世界級旅遊目的地，讓全球旅客在香港樂而忘返、念念不忘、一來再來。

江旻憓首問關注酒店房供應

旅遊界江旻憓首次在委員會會議上提問，她指香港旅客數字一直在上升，且當局很努力吸引過夜旅客，對香港的國際影響及經濟有很大的直接幫助，關注未來3至5年的旅客增長趨勢，當局如何評估香港的酒店房間是否足夠，以及會否增加更多資源，吸引更多旅行社組織海外客源來港。

羅淑佩預計未來訪港旅客數字會有上升，目前全港有約9.4萬間酒店房，較疫情前上升了1萬間，而現時酒店平均入住率約八成七，仍然有一些空間，同時未來數年會有新酒店落成，涉約4,400間新房間，希望能提升接待力。至於鼓勵旅行社出外，她指當局在中東及東盟市場加大了力度推廣，亦安排參與旅遊展，會持續投放資源在此。

盛事港人一票難求 羅：實名制可考慮

選委界范駿華表示，有選民反映一些好的盛事，香港人一票難求，但海外人士可以購票，關注當局會否考慮設立一些機制，幫助港人購票。羅淑佩表示聽到大家的意見，只是一些受歡迎的項目比較難購票，「所以我都希望項目是難買票的」，對於大家提出要推行「實名制」可以作考慮，但更要打擊賣假票或騙案等。

記者：郭詠欣

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
7小時前
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
飲食
8小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
11小時前
曾國衞因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
曾國衞免職｜因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
保健養生
8小時前
一道木門$18,000！屯門公屋驚現「天價」裝修報價單 網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
屯門公屋驚現「天價」裝修報價單：一道木門$18,000！網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
7小時前
曾國衞免職｜誰是局長接任人？政圈料不乏有意者 政府內部覓人選 包括紀律部隊高層
曾國衞免職｜誰是局長接任人？政圈料不乏有意者 政府內部覓人選 包括紀律部隊高層
政情
3小時前
公院覆診如玩「定向闖關」？港女陪診辛酸引共鳴：唔明老人家自己一個點搞得掂？｜Juicy叮
公院覆診如玩「定向闖關」？港女陪診辛酸引共鳴：唔明老人家自己一個點搞得掂？｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT