國際法律事務大樓︱律政司：興建前期工作年內展開 爭取2027年底前施工

政情
更新時間：17:46 2026-01-27 HKT
發佈時間：17:46 2026-01-27 HKT

去年《施政報告》提及，政府會在國際調解院總部旁興建香港國際法律事務大樓。律政司今日（27日）向立法會司法及法律事務委員會提交文件，指大樓前期準備工作現正進行，包括相關可行性研究，以準備申請所需支持及撥款，料今年內展開興建大樓的前期工作，並在獲得所需支持及撥款下，爭取於2027年底前開始施工。

律政司司長林定國。資料圖片
律政司司長林定國。資料圖片
政府會在國際調解院總部旁興建香港國際法律事務大樓。
政府會在國際調解院總部旁興建香港國際法律事務大樓。

未來將持續積極推動推廣有關工作

律政司司長林定國曾表示，政府目標將大樓打造成香港國際法律樞紐的新地標，匯聚香港國際法律人才培訓學院總部及國際法律及爭議解決服務機構、國際法律會議設施、國際法律事務研究和仲裁、調解設施等。

另外，去年12月啟動的「香港專業服務出海平台」，結合法律、會計、金融等跨界別力量，深化協助內地企業「走出去」。文件提及，未來將持續積極推動推廣工作，包括今年第二及第三季積極考慮在新興市場如中亞國家加強推廣，並會在今年第四季舉行香港法律周及香港法律科技節等。

