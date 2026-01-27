陳家珮逆線駕駛︱政黨元老群組開火 葉劉質疑小題大做兼「報仇」 蔡素玉反擊：逆線行車是小事？

新民黨立法會議員陳家珮逆線行車一事，雖然當事人已道歉及向警方自首，但事情發展仍未完，更燃燒至建制政黨元老「開火」。消息指，新民黨主席葉劉淑儀在WhatsApp通訊群組，炮轟評論事件的民建聯元老、前立法會議員蔡素玉小題大做，質疑她為「報一箭之仇」落井下石。蔡素玉亦不甘示弱反駁，反問逆線行車是否小事一樁，質疑葉劉是否要引起寒蟬效應？

葉劉質疑蔡素玉小題大做：從未試過違例泊車？

根據《星島》獲得的對話紀錄，葉劉淑儀質疑蔡素玉及其他指罵陳家珮的人是「小題大做」，反問她們難道從未試過違例泊車、在雙黃線上落或橫過雙白線，認為這些觸犯交通規則的行為，在世界多國都是不刑事罪行。她更點名蔡素玉：「是不是想小題大做或報一箭之仇」，更着蔡「找您們的李立法會主席（李慧琼）用重手命（令）陳家珮落台」。

蔡素玉反擊：徐英偉得罪你什麼？

蔡素玉其後反擊，形容對方位高權重，貴為行會召集人及一黨主席，「看了你對我的訓示，心中非常忐忑不安」，自己第一時間反省做錯了甚麼，「會引起你這政界資深長老的注意並給予指導？」

蔡素玉列出4點反駁，先否認「報仇」一說，更反問葉劉「當天徐英偉又得罪你什麼？你又在報他什麼仇？」蔡素玉轉發訊息，內容是2022年疫情期間，時任民政局長徐英偉出席「洪門宴」後，最終辭職下台，葉劉當時點評事件，指徐英偉主動辭職是「較體面做法」，並兩度強調「官員應比白更白」，應在市民面前樹立好榜樣。

「想令小市民起寒蟬效應？」

蔡又指，今次陳家珮逆線行車，不是違規泊車、過雙白線等，「逆線行車是直接危及行人安全的。按照你的說法，是小事一椿，不值大驚小怪的，是嗎？如是，那是香港法律的錯，不是家佩（珮）的錯？如不是，那選民發表對他們選出來的議員的批評意見是不應該的？是在報仇的敵對行為？」

蔡素玉又質問，葉劉的指責是否要令香港小市民起寒蟬效應，「從此不能也不敢發表意見？還是要轉向目標，蒙混大眾注意力？」