回應夏寶龍講話 李家超提四點領會： 強化當家人意識 聚焦民生福祉

全國港澳研究會昨日（26日）舉行北京和香港連線研討會，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍出席並致辭，強調行政主導是《基本法》確立的核心原則，必須長期堅持和不斷完善，以提升特別行政區治理效能，推動港澳高質量發展。

行政長官李家超今早(27日)在行會前見記者，回應中央港澳辦主任夏寶龍有關「行政主導」的致辭，提出四大領會，行政主導是《基本法》設計的特區政治體制，具有政治法律基礎，強調行政主導為香港成功基石。政府將強化當家人意識，提高治理效能，並與立法及司法機關各司其職，實踐良政善治。

全國港澳研究會昨日（26日）舉行北京和香港連線研討會，中央港澳辦主任、國務院港澳辦主任夏寶龍出席並致辭。資料圖片

強化當家人意識 聚焦民生福祉

李家超在社交網站發文，指特區政府會強化當家人意識，必然會擔當作為，繼續把行政主導融入治理的各個環節，建設一個善作善成的政府。他亦會持續提高治理效能，承擔起對特區的全面領導責任，並在施政過程中廣納和融合社會各界的意見，主動識變應變求變，積極破解累積多年的老大難問題，打破利益固化藩籬，進一步深化改革，著力實踐把高效市場和有為政府更好結合起來的理念。

他續稱，政府施政會繼續以民生福祉為施政目標，尤其做好土地、房屋、醫療、教育、交通、保障勞工、社會福利、關愛共融、青年發展等工作，確保施政成果惠及市民。在行政主導下，行政機關、立法機關、司法機關全力各司其職、各負其責，為市民福祉和香港整體利益，支持和完善行政主導體制，進一步實行良政善治。社會各界亦要共同努力和支持參與，共同堅持和完善行政主導。

