政府未來兩年將縮減公務員編制2% 預計3.31前減3000個職位

立法會公務員及資助機構員工事務委員會今日（27日）舉行政策簡報會，簡介政府在公務員事務方面的政策措施及未來計劃，包括「部門首長責任制」及加強管理工作表現欠佳公務員等。部分議員關注公務員編制縮減情況，公務員事務局局長楊何蓓茵表示，未來兩年將分別縮減公務員編制2%，各部門已就需減職位提交報告。

向23人發通知書其中4人已著令退休

公務員事務局副秘書長劉思敏表示，當局在2023年9月公布及實施《公務人員（管理）命令》第12條，為公眾利益著令工作表現持續欠佳公務員退休的簡化機制。截至2026年1月中，共向23人發出通知書，其中4人已被著令退休，2人隨後離職，4人因表現改善而暫緩處理但仍受監察，13宗個案仍在處理。此外，部分人員在部門啟動程序前已自行辭職。機制簡化後，處理時間由平均31個月大幅縮短至10.5個月。

《公務員敍用委員會條例》法例將於本年上半年呈交立法會

行政長官李家超在2025年施政報告中公布成立「部門首長責任制」，劉思敏表示，針對一般性質的第一級調查會由部門首長進行，針對嚴重問題則由公務員敍用委員會進行。公務員事務局已展開就《公務員敍用委員會條例》訂立附屬法例的工作，以賦予委員會調查權力從而實行「部門首長責任制」下由委員會進行的第二級調查。預期在2026年上半年提交立法會審議。

公務員事務局亦將強化公務員評核機制，當局已展開相關工作，研究措施以優化公務員工作表現評核機制，以期更清晰地分辨員工的工作表現水平，預計在2026年內推出具體措施。

料至3月底將減少約3,000個職位

劉思敏指出，政府自2021-22年度起推行公務員編制零增長政策，將整體編制控制在不高於2021年3月底的水平（即196,000個職位）。預計至2026年3月31日，公務員整體編制將會下降至約193,000個職位，即累計減少約3,000個職位。為了進一步優化公務員人力資源運用，同時控制公營開支，在2026/27及2027/28年度每年分別縮減公務員編制百分之二，預計至2027年4月1日，在本屆政府任期內將被削減約一萬個職位。

公務員事務局副秘書長陳元德指，政府未來將增設及重開部分公務員診所及牙醫診所，繼續紓緩牙科服務輪候時間，未來數年內將有望逐步回復到所有洗牙服務均可由衞生署提供。政府亦計劃於香港中醫醫院為公務員提供指定服務，預計由 2026 年年中開始為公務員及合資格人士於香港中醫醫院提供指定服務，首兩年將提供每年5,000個服務名額。

新界西北莊豪鋒關注公務員管理制度，他指公務員「跳Point」似已變成「常餐」，過去幾年僅有極少數人因評核不合格而無法增薪，認為失去了獎勵優秀者的作用。他問及政府會否考慮改革，讓僅約八成表現優秀的員工可獲增薪，並以停止增薪作為對表現欠佳者的警示。他亦關注「部門首長責任制」，認為此制度對政府管治威信至關重要，並以政府飲用水事件為例，質問新機制有何具體措施，防止部門首長以「不知情」為解釋。

當局正強化工作表現評核機制

楊何蓓茵解釋，增薪點與私營機構的花紅或獎金性質不同，它旨在反映員工經驗增長及相應的工作表現提升。員工須獲「合格」或以上評級才可獲增薪點。她強調，當局正強化整個工作表現評核機制，目標是更清晰分辨員工表現水平。若評核機制收緊，表現不佳的員工較易被評定為較低等級，自然就無法獲得增薪點。相關強化機制的具體方案，預計在今年上半年向委員會報告。

楊何蓓茵指，「部門首長責任制」旨在透過部門首長，建立有效的團隊和運作系統，持續優化工作流程，並做好政府的層級管理。這包括要求部門建立定期向上匯報的管理資訊制度，以及高層人員對下屬工作進行定期或不定期的查核機制。她指出，過往一些部門出現問題，可能與這些制度未完善有關。透過此責任制，期望能及時發現並修正部門的不足之處。就政府飲用水事件，她回應指，「制度都喺度，不過同事真係睇唔到匯報，喺呢啲情況下培訓真係要做多啲」。

選委界何俊賢建議，針對《公務人員（管理）命令》第12條簡化機制，政府除處理臨近退休人員外，也應關注其他工作表現未達標的公務員的處理方式，並在年報等資料中更詳細披露相關數據，例如受影響人員所屬部門，以便公眾瞭解機制的推行情況。此外，在政府財政壓力下，他認為當局應加強向市民解說公務員福利政策，澄清部分福利，如牙科服務是利用現有公共資源，並非額外開支，以減少公眾誤解。

表現長期欠佳若無改善才著令退休

楊何蓓茵表示，針對工作表現長期欠佳的公務員，政府可利用相關機制，無需受正常退休年齡限制，無論年齡為35歲或55歲均適用，首先給予最後機會改善，若仍表現差劣，便可著令其退休。

選委界陳祖光關注削減編制問題，認為在人工智能或科技未能完全取代人力執法前，對前線執法部門的編制削減應酌情處理，不應「一刀切」式削減2%，以免加重其他同事負擔。他亦建議考慮要求新入職公務員進行選民登記，以推動公務員投票。

楊何蓓茵表示，執法部門未來兩年每年減2%的幅度並不大，且部門已進行人力規劃，同時積極運用科技。未來檢視編制削減安排時，會特別考慮執法部門的情況。招聘方面，當局已有計劃，未來會向新入職公務員提供選民登記表格。

記者：郭文卓