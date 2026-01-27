宏福苑安置｜政府已收集9成居民回覆 工作組正就選項意見進行分析

政府正就大埔宏福苑火災後安置問題收集居民意見。行政長官李家超今早（27日）出席行會前，重申高度重視宏福苑居民長遠住宿安排，目前的問卷調查，已收到約9成業主的回覆，「應急住宿安排工作組」正密鑼緊鼓地處理相關的內容，歸納不同選項的意願進行分析。

他表示，自己很早已指示「應急住宿安排工作組」必須盡快研究及落實，宏福苑居民長遠住宿安排，以讓居民安心，但這件事涉及的問題很複雜，包括每一戶都有個別的情況及需要、不同居民都有不同想法及要求，社會上亦有不同意見，要小心考慮及平衡各方的意見，要兼顧現實的問題例如公共資源的適當運用、公帑投入、住屋資源的分配，以及需要釐清的法律、業權等責任及問題，以妥善地做好過度安排等。

問卷提供多個選項供居民參考 工作組正檢視及優化選項內容

他強調時間上要盡快，越早讓受影響家庭作出決定是越好，政府在1月9日透過「一戶一社工」以問卷的形式，收集了受影響業主對不同的長遠居住安排初步意願，問卷設有不同選項，包括現金購買、先出售業權再購買居屋，「樓換樓」方式，當中更陳述客觀事實，例如不同選項所需的時間，以及不同的專業意見等，供居民參考。

他指工作組亦正檢視及優化選項的內容，例如房屋局及房屋署正檢視不同房屋項目，盡量為業主提供更多不同的居住選擇等，當局會全速推進各項工作，兼顧情、理、法，以最大的努力去協助受影響的家庭，盡早重建家園。

記者：郭詠欣

