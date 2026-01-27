大棋盤︱行政主導再進化 三權「同唱戲」考拿捏工夫

新一屆立法會上任後，中央港澳辦主任夏寶龍藉全國港澳研究會場合，大談行政主導的法理根源、體制優勢，強調堅持和完善行政主導，需要立法機關、司法機關積極支持配合，形成「強大治理合力」。回歸以來本港對於「三權」之間的憲制關係一直有爭論，中央官員今次定調，要求三權「同唱一台戲」，以「協作配合」為要義，立法和司法機關如何拿捏好界線，頗考智慧。

喬曉陽舉歐美國家為例 同樣有行政主導成分

《基本法》無直接提及「行政主導」4字，但實際體現於多項憲制安排，包括提案權、分組點票制度等。不過回歸後，香港是否存在西方式「三權分立」，曾掀起一場沒完沒了的口水戰，2020年時任特首林鄭月娥形容，香港的三權關係是「互相配合和制衡、各司其職」；前律政司司長梁愛詩則指，香港是「三權分置」。

無再提「制衡」字眼

夏寶龍昨日發言再豐富行政主導內涵，指行政主導是《基本法》設計特區政治體制的重要原則，與國家《憲法》掛鉤，並表明「三權分立」是錯誤說法，批評這是反中亂港分子排斥中央權力的伎倆。他提及實踐行政主導有五大好處，例如強化統籌、集中資源辦大事等。

久未露面的前全國人大法律委員會主任喬曉陽亦談及行政主導，據悉他以外國為例，實行總統制的美國、半總統制的法國、議會制的英國，均有行政主導成分，以至港英時期，也是實行行政主導。

4年前完善選制後，夏寶龍曾指立法會是行政主導體制下的機關，與行政機關相互制衡、配合，且「重在配合」。根據港澳辦官方稿，夏寶龍今次論述三權雖各有分工，但根本目的一致，在行政主導下為治理好特區，形容是「同唱一台戲」，多補台、不拆台。講稿未提及「制衡」字眼，「監督」則提過兩次，提醒立法會「支持政府不缺位、監督政府不越位」。

完善選制後，立法會對政府的配合度越來越高，議案高效審議，議員若有不同意見，亦傾向在體制內解決，少有公開「拆台」。不過時有議員反映，向政府反映意見需「就住」，難暢所欲言。

議員憂踩「越位陷阱」 反映意見需「就住」

有資深議員指，新時代下議員必定支持政府施政，但監督政府也是議員職責，如何確保不「越位」，不容易拿捏。該人指，本屆政府重視互動，如議員對政策有意見，官員會事前先溝通；若不獲接受，政府會詳細解釋，這比舊時代有明顯進步。不過他坦言若當局堅持己見，議員可做事情有限，舉例上屆田北辰就大欖隧道收費提修正案，「不算是越位，因他有詳述理據，亦要向選民交代。不過今屆有『底氣』這樣做的議員，應該比較少。」

有議員認為，未來行政主導會更加強勢，議員以配合居多，但任何人都有盲點，諸如垃圾徵費、交通規例等爭議民生政策，議員仍要繼續充當「紅隊」，提供有用建議但表達方式和措辭要把握好。

至於司法機關要積極配合行政主導，以往亦較少論述。行會成員湯家驊指，法院審案必定不受任何干涉，即使政府亦不一定勝訴，但社會須明白，香港司法機關也是憲制一部分，因此在處理重大問題時，必須從維護憲制的角度思考。他又指，當涉及高度自治範圍以外事宜，如國防、外交、國安，亦需尊重中央立場，不能相悖，「法院的憲制權力是憲法給予的，它不可能擁有超越憲制的權力。」

聶風