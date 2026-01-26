亞洲金融論壇｜李家超 : 駐港公司破紀錄達1.1萬間 初創企業突破5200間同創新高

行政長官李家超今日( 26日 )早上出席亞洲金融論壇2026開幕環節，並歡迎來自世界各地的朋友參與這年度盛事。今年論壇以「變局中協力 新局中多贏」為主題，吸引逾3,600位來自60多個國家和地區的金融及商界領袖、投資者及企業家、高層官員、學者、經濟學家以及眾多備受尊崇的決策者聚首一堂。

去年駐港公司1.1萬間破紀錄 較2024年增長11%

他在致開幕辭時強調，香港繼續成為企業尋求在安全便捷營商環境下發展業務的首選地，過去一年在吸引優質企業方面取得空前成就。去年，母公司在海外及內地的駐港公司數目達破紀錄的11,070家，較2024年增長11%。此外，香港去年初創企業數目更突破5,200間，創歷史新高。他認為這些令人鼓舞的成果不僅代表企業家對香港投下信心一票，更在在彰顯香港在促進企業成立、營運，以及為初創企業營造有利條件所下的工夫已見成效。

行政長官李家超出席亞洲金融論壇2026開幕環節，並歡迎來自世界各地的朋友參與這年度盛事。李家超fb

今年論壇以「變局中協力 新局中多贏」為主題，吸引逾3,600位來自60多個國家和地區的金融及商界領袖、投資者及企業家、高層官員、學者及經濟學家等聚首一堂。李家超fb

李家超表示，香港有穩健可靠的金融監管體系，金融市場亦以具深厚流動性、產品創新及世界級投資者保障著稱。香港擁有高教育水平的勞動人口、亦歡迎全球人才來港發展，並具備高度透明及與國際標準接軌的金融監管制度。這些優勢廣受認可，在最新一期《全球金融中心指數》報告中，香港位列全球第三、亞洲第一；在《2025年世界競爭力年報》中，香港同樣高踞第三，較上一年攀升兩位。

他亦藉今日的機會，向與會者分享香港正聚焦三大領域，繼續鞏固國際金融中心地位。第一，致力強化自身優勢，包括深化股票市場、擴展債券市場，以及推進資產管理及財富管理產業的發展；第二，加速發展新興領域，包括在香港建立國際黃金交易市場及大宗商品交易生態系統；第三，繼續重視國際交流合作，對於有意遷冊來港的公司，政府將提供協助以便利他們在這世界級城市與全球接軌並長足發展。