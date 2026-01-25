立法會全體議員發表聲明，指歐洲議會通過涉及香港的所謂決議，有關內容罔顧事實、顛倒黑白，對《香港國安法》及特區司法肆意污衊，公然干預中國內政，嚴重違反國際法原則，就此，立法會全體議員表示強烈譴責。

聲明稱，立法會全體議員全力支持外交部駐港公署及特區政府發出的聲明，並深信特區政府必定能夠繼續堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》及香港特區其他維護國家安全的相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，確保『一國兩制』實踐行穩致遠。

立法會全體議員強烈譴責歐洲議會涉港所謂決議 批公然干預中國內政

必須指出的是，黎智英案涉及嚴重違反國安法的刑事犯罪 。法院嚴格依照法律，公開公正地進行審理，於去年12月作出所有控罪罪成的判決，更頒下長達855頁的判辭，鉅細無遺地說明法庭對相關法律原則和證據的分析，以及裁定黎智英和三間被告公司有罪的理由。法庭的定罪裁決有理有節，充分展現法庭嚴格依照法律和證據作出裁決，不受任何干涉。

正如特區政府發言人所指 ：香港特區是法治社會，一直秉持有法必依、違法必究的原則。任何人違反法律，都必須依法追究。倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到法律制裁，等同給予其犯法特權，完全違反法治精神。

聲明重申，香港事務乃中國內政，不容他國干預。我們強烈要求歐洲議會及其他國家和政客，必須切實遵守國際法原則及國際關係基本準則，停止再以任何方式干預香港事務和干涉中國內政。