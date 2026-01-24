前海發布引領區2026年行動方案 涵21方面舉措 加快推動「深港匯」雙向總部基地

前海近日印發實施《前海建設深港深度融合發展引領區2026年行動方案》，是前海連續第二年在開年聚焦深港合作，以21方面舉措、56項具體任務，系統性推動規則銜接、產業協同、民生融通三大關鍵領域突破，為深港深度融合發展引領區建設注入動力，支持香港更好融入和服務國家發展大局。

推動金融「監理沙盒」創新應用

在打造深港規則銜接新示範方面，《行動方案》圍繞7大方向，包括探索實施與香港規則銜接舉措、推進金融市場互聯互通、深化法律規則銜接、加快航運物流規則銜接推動資料要素跨境便利流動、加強深港標準對接、促進深港人才自由流動等。具體包括深化深港私募通，試辦香港新工程合約模式等創新政策，推動金融「監理沙盒」創新應用、深港跨境低空物流試點、國際資料中心等重點項目，興建深港國際技術轉移人才培育（前海）中心等。

《行動方案》圍繞7大方向，包括探索實施與香港規則銜接舉措、推進金融市場互聯互通、深化法律規則銜接、加快航運物流規則銜接推動資料要素跨境便利流動、加強深港標準對接、促進深港人才自由流動等。

深圳APEC契機拓展國際經貿合作

在建立深港現代服務業高品質發展新高地方面，《行動方案》涵蓋8方面工作舉措，包括加速「深港匯」雙向總部基地建設，支持香港鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港建設國際創新科技中心、中外文化藝術交流中心，協助香港專積極參與香港北部都會區建設，依托深圳舉辦APEC會議的契機拓展國際經貿合作網。具體包括支持香港專業人士及機構到前海執業展業，重點打造「深港匯」雙向總部基地、「赴港上市直通車」、「深港汽車快通計畫」等。

推動民生融通方面，《行動方案》支持香港青年就業創業、聯合香港打造國情教育基地、系統優化住房教育醫療保障、營造兼具港風港風味與國際接軌的生活氛圍、提升深港跨境通行效率、打造專業化港人港企服務中心。具體包括健全多通路供給、長短期結合的港人住房保障機制，實際保障在前海工作和居住的香港居民子女入學需求，擴大「港澳藥械通」「長者醫療券」服務範圍等。

港區全國人大代表、立法會議員梁美芬表示，專業服務與軟實力服務的重要性，希望和前海一起，讓香港更好融入並服務國家發展大局。

前海管理局首席港澳聯絡專家黃梓謙表示，今年主要工作包括加快推動「深港匯」雙向總部基地建設。

黃梓謙：加快推動「深港匯」雙向總部基地建設

港區全國人大代表、立法會議員梁美芬表示，專業服務與軟實力服務的重要性，希望和前海一起，讓香港更好融入並服務國家發展大局。前海管理局首席港澳聯絡專家黃梓謙表示，今年主要工作包括加快推動「深港匯」雙向總部基地建設，以香港為總部的具規模或獨角獸企業，通過項目遴選後，可在前海建立另一個聯動的大灣區總部。

政府：凸顯前海高質量發展決心

前海管理局引述特區政府指，《行動方案》凸顯了前海高質量發展的視野與決心，方案提及的發展方向，對進一步推動兩地規則銜接、機制對接，深化雙方合作與交流具有重大意義。特區政府各政策局正積極研究《行動方案》的各項舉措，將持續支持前海發揮先行先試功能，推動更多政策創新突破，引領社會各界搶抓前海發展帶來的新機遇，發揮香港在「一國兩制」下的得天獨厚優勢，共同推動大灣區高質量發展。