陳家珮逆線行車｜承諾短時間內不會駕駛 立法會監委會 : 現階段暫不調查及評論事件

政情
更新時間：09:49 2026-01-24 HKT
發佈時間：09:49 2026-01-24 HKT

網上有影片拍到新民黨立法會議員陳家珮昨日(23日)駕車在灣仔謝斐道逆線行駛，前方有多輛閃燈的消防車。身兼立法會監察委員會成員的陳家珮今日(24日)在電台節目表示，「因為心急做咗好草率的決定」，向廣大市民道歉，並稱願意承擔法律後果，稍後會主動接觸警方，提供事發經過的所有資料，協助調查。她又指會改善駕駛態度，短時間不會駕駛。她下午到警署落口供。

李慧琼 : 現階段暫時不會考慮、調查及評論此事

身兼立法會監察委員會主席的立法會主席李慧琼透過秘書處回覆，指知悉陳家珮已就她昨天駕駛一事向公眾致歉，並表示已主動向警方交代情況，協助調查。立法會監察委員會會按照《立法會議員守則》行事。根據《守則》第5.13段，監察委員會會待執法機關的調查或法律程序完結後，才會考慮有關事宜。因此現階段暫時不會考慮、調查及評論此事。

相關新聞：新民黨議員陳家珮灣仔逆線行車 辯稱趕開會深夜出po致歉認錯 警方跟進事件

陳家珮昨日亦有在社交平發文，承認忽視道路規則，作出錯誤判斷，將為事件作出反省，承諾日後嚴謹端正遵守規則。

警方表示，留意到網上流傳有關片段，由港島總區交通部跟進事件。

