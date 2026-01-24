新民黨議員陳家珮涉逆線行車 稱將向警方提供資料 承諾短時間內不會駕駛

網上有影片拍到新民黨立法會議員陳家珮昨日(23日)駕車在灣仔謝斐道逆線行駛，前方有多輛閃燈的消防車。她今日(24日)在電台節目表示，「因為心急做咗好草率的決定」，向廣大市民道歉，並稱願意承擔法律後果，稍後會主動接觸警方，提供事發經過的所有資料，協助調查。她又指會改善駕駛態度，短時間不會駕駛。

陳家珮昨日亦有在社交平戓發文，承認忽視道路規則，作出錯誤判斷，將為事件作出反省，承諾日後嚴謹端正遵守規則。

警方表示，留意到網上流傳有關片段，由港島總區交通部跟進事件。