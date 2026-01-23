消息：下周一政總辦「深入貫徹落實行政主導」研討會 料有領導人作主題發言

消息指，全國港澳研究會下周一（26日）在北京和香港舉行連線專題研討會，香港分場在政府總部舉行，主題為「深入貫徹落實行政主導 促進香港特別行政區良政善治」，預料會有領導人作主題發言。多名立法會議員已收到通知，下周一要到政總出席研究會，預料特區政府主要官員亦會出席。

據知，研討會在早上10時至11時舉行。全國港澳研究會顧問劉兆佳確認當天會舉行研討會，他預料官員會就香港未來發展作出指示，例如主動對接國家十五五規劃、融入和服務國家發展大局等。

中央港澳辦主任夏寶龍去年1月出席全國港澳研究會在北京舉辦的研討會，解讀國家主席習近平澳門重要講話精神。港澳辦圖片

中央港澳辦主任夏寶龍過往多次在全國港澳研究會的場合發言，例如去年1月他出席研討會，解讀國家主席習近平澳門重要講話精神，提到「一國兩制」是符合香港、澳門的根本利益，得到香港、澳門居民衷心擁護，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度。

