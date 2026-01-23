北都「城鄉共融」交流會 譚鎮國倡拆牆鬆縛助鄉郊發展

新界北立法會議員譚鎮國早前聯同新社聯副會長劉國勳及選委界議員文頴怡 、遊界界議員江旻憓 、社福界議員陳文宜 與北部都會區統籌辦事處副主任翁佩雲、土木工程拓展署北拓展處處長劉曉欣及副處長王仲邦等官員會面，了解政府在推展「城鄉共融」方面的工作，並提出多項建議，以讓鄉郊居民可以共享發展成果。

政府在會上分享初步構思，建議活化特色鄉村建築、設立鄉村文化徑；放寛新界豁免管制屋宇用途；推動鄉村基礎建設，改善鄉村污水收集系統；預留空間作休憩用地及傳統節慶活動用途；並探討成立專項基金計劃。

譚鎮國倡容許村屋全棟作餐廳及度假屋用途

譚鎮國表示，歡迎政府重視鄉郊發展，共同推動城鄉共融，希望可以推動鄉郊發展 ， 讓鄉郊居民獲優先聘用，吸引年青一代回鄉郊發展。他又認同放寛新界豁免管制屋宇用途，容許村屋全棟作餐廳及度假屋用途，建議為鄉郊場地拆牆鬆綁，如祠堂外多辦盆菜宴等，同時設立專責小組，提供一條龍服務，協助申請人處理各項所需牌照及場地申請等。

譚續稱，頂層設計的成有賴貫徹至基層的有效溝通與執行，建議政府建立常恒常化分區諮詢網絡，在規劃初期便吸納村民的在地經驗。

劉國勳倡「鄉村式發展地帶」土地用途

劉國勳建議政府加強配套，讓北部都會區全速發展之時，居民亦能共享發展成果。他認為政府應放寬丁屋管制屋宇用途 ，讓新界村屋可作不同的經濟活動，如民宿、餐飲等，同時放寬「鄉村式發展地帶（V Zone）」的土地用途，政府亦可研究能否提高土地的地積比等。

文頴怡建議都應建設旗艦式綜合文化場地

文頴怡認為，北都應建設旗艦式綜合文化場地，承接國際級演出、展覽與賽事，更可為天后誕、太平清醮等大型傳統節慶提供場地，重塑新界的文化定位。

江旻憓： 政府應設計具主題性「鄉村文化旅遊徑」

江旻憓建議，政府應梳理並活化北都範圍內的非物質文化遺產，設計主題性的「鄉村文化旅遊徑」，並設置特色小販區，允許銷售本地農產品與手工藝品。

陳文宜：勵長者擔任文化導覽員或傳統技藝傳承者

陳文宜則關注新界北人口高齡化的情況，建議鼓勵長者擔任文化導覽員或傳統技藝傳承者，將其豐富的經驗和文化資產轉化為獨特的遊界資源和就業機會。

政府代表對會上多項建議反應正面，表示會認真研究各項建議。

