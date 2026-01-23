立法會｜全部事務委員會正副主席均自動當選 「雙料」議員關注會期與區議會撞期 陳凱欣：改期空間有限

立法會各事務委員會今天（23日）舉行主席及副主席選舉，全部委員會正、副主席均為自動當選。有身兼區議員的立法會議員提出，事務委員會例會與區議會撞期欲作協調，但立法會委員會眾多，可更改空間有限。

立法會多個事務委員會正副主席結果出爐

經濟發展事務委員會，由商界（第三）嚴剛當選主席、民建聯選委界何俊賢，在無競爭下自動當選副主席；食物安全及環境衞生事務委員會的主席和副主席，分別由選委界陳凱欣和九龍中楊永杰當選；房屋事務委員會由吳秋北和梁文廣分別自動當選正副主席。

發展事務委員會主席，由選委界林筱魯自動當選，副主席則由經民聯劉業強出任；環境事務委員會由新民黨陳家佩出任主席、民建聯葛珮帆當選副主席；選委界管浩嗚出任福利事務委員會主席、副主席則為工聯會陳穎欣。

民建聯陳勇出任政制事務委員會主席、副主席是自由黨李鎮強；民政及文化體育事務委員會，工聯會鄧家彪當選主席、新民黨何敬康為副主席；工商及創新科技事務委員會主席，是選委界吳傑莊，副主席則為「G19」霍啟剛。

公務員及資助機構員工事務委員會主席是勞聯周小松、副主席是民建聯林琳；衞生事務委員會主席是醫療衞生界林哲玄、副主席是民建聯陳永光；人力事務委員會主席是教聯會鄧飛、副主席勞聯林振昇；保安事務委員會主席是自由黨邵家輝、副主席是民建聯陳學鋒。

科技創新界邱達根出任資訊科技及廣播事務委員會主席，副主席則為選委界黃錦輝；財經事務委員會主席是金融服務界李惟宏、副主席由民建聯陳仲尼當選。

交通事務委員會主席由民建聯陳恒鑌當選、副主席是選委界姚栢良；教育事務委員會主席是教聯會劉智鵬，副主席是工聯會梁子穎；司法及法律事務委員會主席由選委界簡慧敏岀任、副主席是民建聯周浩鼎。

多數改會議日期皆因涉及全國性會議

其中食物安全及環境衞生事務委員會會議期間，陳凱欣提到該委員會例會，通常是每個月第二個周二下午舉行，本身是東區區議員、民建聯植潔鈴即表關注，稱區議會會期亦是逢周二的下午，詢問委員會例會有否改動的空間。陳凱欣表示，明白議員公務繁重，但秘書處需與政府協調出席會議時間、委員會亦不能與其他委員會時間相撞，多數改會議日期皆因涉及全國性會議，故更改的空間很有限。

記者：郭詠欣

攝影：盧江球