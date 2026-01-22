港科院10周年│李家超：冀下個10年實現更多科研願景 創科將成香港未來核心動力

香港科學院今（22日）舉辦10周年晚宴，近200位來自學界、政界及商界的領袖及合作夥伴到場，包括行政長官李家超、創新科技及工業局局長孫東等，回顧港科院過去10年推動本地科研發展、促進創新方面的成果。

李家超：創科產業將成香港未來核心動力

李家超致辭時表示，憑藉國家的堅定支持、北都的快速推進，以及香港科學院等重要夥伴的持續貢獻，本港的科學與創科產業將成為城市繁榮未來的核心動力。他亦期待見證港科院在下一個十年，實現更多科研願景與重大進展。

李家超指，港科院一直是特區政府發展香港創科產業的重要合作夥伴。過去10年，港科院在匯聚本地及國際頂尖科學家方面發揮關鍵作用。同時，港科院亦致力培育具潛力的青年科技人才，推動香港追求卓越科技成就。

新田科技城與港深創新及科技園 共建關鍵節點

他又提到，本港2024年研發總開支約360億元，較2014年的160億元增長逾兩倍。同期，創科從業員人數亦大幅攀升約70%，從3.5萬人增加至約5.9萬人。香港更孕育了20家獨角獸企業。根據最新統計，本地初創企業生態圈蓬勃發展，數量已達約4,700家。他相信，隨著香港持續吸引優秀創科人才、企業及初創團隊落戶，這些數字將持續增長。

李家超又稱，除了在國際排名屢創佳績，將香港建設成國際創新科技中心，是特區政府施政的重中之重。政府正全力推動創科全鏈條發展，包括鞏固基礎科研優勢、促進中游科技成果轉化及商品化，以及鼓勵下游產業發展。他表示，港深創新及科技園已於上月正式開幕，而位於新田科技城的210公頃新創科用地，正是合作區的自然延伸。新田科技城用地與港深創新及科技園，將共同構建關鍵節點，促進上、中、下游創科產業整合聚變，助力香港發展成為具有跨界影響力的創科重鎮。

記者：曹露尹

攝影：何家豪