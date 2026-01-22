大律師公會換屆│毛樂禮連任主席 : 冀公眾勿用政治判斷法治 本港法官審訊時不會考慮非法律因素

香港大律師公會今日（22日）舉行會員周年大會，投票通過新一屆執委會的主要骨幹。現任公會主席毛樂禮資深大律師連任成功，兩名副主席許紹鼎資深大律師及薛日華資深大律師亦順利連任。

至於現任副名譽秘書王永愷將擔任名譽秘書及財政，接替6年任期屆滿的嚴永錚；鄧建文任副名譽秘書一職。

公會定會繼續在重大法律議題上發聲

毛樂禮與新一屆執委會的執事會後會見傳媒時表示，今次連任繼續服務公會、法律界及香港市民，對此深感榮幸。他指在一國兩制之下，香港繼續奉行普通法，作為國際金融中心，香港的司法制度及法治一直受到各界關心，公會的社會責任是盡力維護法治和確保司法獨立的運作，確保程序及司法公義，強調公會一定會繼續在重大的法律議題上發聲。

他提到，過去一年地緣政治複雜多變，香港各方面或多或少都感受到直接或間接的影響，過去數年香港有新法例或規則，涉及的個案陸續排到本港法院審訊，尤其和國家安全有關的案件，有關審訊裁決等受到各方的關注，甚至有人質疑有被告是因為政治原因被定罪 。他強調，針對司法機構參與案件的法官或控辯雙方的法律代表，對整個司法制度的攻擊似乎越來越多。

冀公眾不要用政治去判斷法治 請讓司法回歸司法

他強調，希望大眾不要用政治去判斷法治，請讓司法回歸司法，令法院可以繼續以獨立不偏不倚的原則，按照法例及證據判案，公會重申有信心本港法官審訊時不會考慮非法律的因素。

他指出，大律師行業是一個獨立的法律專業，加上大律師要遵守不可拒聘原則，強調會謹守崗位，代表有需要的當事人，確保審訊過程公平 。

不希望市民僅因不滿結果 便質疑司法過程

問及為何希望市民不要用政治判斷法治，他解釋，在自由的社會，關心法治、理性客觀地批評判詞並無問題，例如基於事實或法律層面進行討論，但不希望市民僅因不滿結果，便質疑司法過程。他承認這種將司法工作政治化的現象，在全球各地包括司法制度成熟的地區都存在，認為與社交媒體等趨勢有關。

另外，毛樂禮又表示，公會因應大埔宏福苑大火成立的小組已經進行工作，將會就著圍標等反競爭行為，以及如何改善建築相關法規和指引進行研究，並且參考其他司法管轄區的經驗 ，當獨立委員會發表報告之後，公會會分享意見和研究，公會法援計劃也已經召集了300多名大律師或資深大律師，願意協助大埔或社會上其他市民提供法律服務。

宏福苑火災獨立委員會的指示會議將於2月5日舉行，問及公會會否派員出席。毛樂禮回應：「相信我們的工作小組是會很留意這件事的發生。」

毛樂禮相信公眾對宏福苑獨立委員會的期望主要包括三方面，一是了解事件發生的原因、查明涉及的人與事，以及探討如何確保同類事件不再發生。

此外，今年是國家「十五五」規劃開局之年，問及公會會否加強涉外法治建設，並持續開展國際司法交流合作等工作，毛樂禮稱將繼續致力鞏固香港作為國際金融、物流、航運及爭議解決中心的地位，特別是通過提升國際爭議解決服務，吸引更多國際人才。他提到，香港在仲裁方面具有高度國際化和開放的環境，並在大灣區建設中與內地聯繫日益緊密。公會未來將繼續在涉外法治教育等方面工作，協助內地企業應對「走出去」過程中的風險，發揮香港作為國際爭議解決中心的作用。

記者：黃子龍

攝影 : 汪旭峰