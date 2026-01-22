Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

跨境網購不合規電器肆虐 邵家輝去信政府促嚴查平台 必要時修例杜絕走漏

政情
更新時間：17:04 2026-01-22 HKT
發佈時間：17:04 2026-01-22 HKT

近年跨境網購不合規電器到港的情況日益嚴重。自由黨立法會議員邵家輝今日（22日）在社交媒體發文，不點名提及一間跨境電商平台以「公屋特惠」作招徠，向香港客戶推銷電器商品，並聲稱可提供更換英式插頭、蘇底、拉電線制位、更換/加裝原有電箱保險制等服務，但相關產品及所涉電工人員是否合規合格，令人存疑。邵家輝因此已於昨日緊急去信環境及生態局局長謝展寰，要求正視跨境網購不合規電器進口的問題。

部分屬受管制電器 未付循環再造徵費

邵家輝表示，香港是自由港，一向歡迎所有合法合規的商品，本地電器行業亦秉持開放競爭理念，與各地合規產品良性競爭，為消費者提供更多優質選擇。不過，不少跨境網購電器並未附有符合安全規格證明書，部分屬受管制電器亦未有按本地法例繳付循環再造徵費及貼上能源效益標籤。

他形容，此情況不僅對市民的消防安全構成潛在風險，也對本地合規經營的供應商造成不公平競爭，更會衍生日後社會處理相關廢舊電器時所需承擔的額外公共成本

邵家輝要求政府盡快回應相關疑問，包括是否已對該平台向香港市民銷售的電器產品進行全面核查，確保其完全符合香港法律要求，包括具備有效的「符合安全規格證明書」、正確標示能源效益標籤，以及已依法繳付循環再造徵費等。

他強調，當局應採取果斷措施，嚴正打擊銷售及供應不符合香港法規的電器產品之行為；如有必要，應盡快修訂法例，清晰界定現行條例中模糊之處，以強化口岸監管，切實阻截不合規電器流入香港市場，保障市民安全。

