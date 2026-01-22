世界經濟論壇年會︱陳茂波推廣香港優勢 稱全球經濟體須擁抱AI及區塊鏈

財政司司長陳茂波繼續出席在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇年會活動，向各地政商領袖介紹香港在金融、創科等領域的發展潛力，並指在「一國兩制」下，香港值得投資。

演講介紹香港三大增長引擎

陳茂波昨日（達沃斯時間1月21日）出席了「2026達沃斯．財新CEO午餐會」並發表主題演講。他向與會嘉賓介紹香港過去一兩年的穩健發展，以及未來在金融、貿易和創科三大增長引擎的願景與布局。

他特別指出，人工智能（AI）和區塊鏈等技術突破正引發深刻產業變革，任何經濟體都必須擁抱這些發展，並強調在「一國兩制」下，香港於金融和科技創新上不斷探索，配合鄰近粵港澳大灣區城市的強大創科產業鏈，具備龐大發展潛力，值得投資。

演講中，他亦提到國際貿易正經歷範式轉移，中國正推進高水平雙向對外開放，並以擴大內需為經濟發展主要動力，將為不同經濟體的優質產品和服務提供龐大市場機遇。

再遇黃仁勳握手交流

陳茂波亦出席了世界經濟論壇年會的企業家交流會，與近百名來自各經濟體的領袖，就美國及環球經濟展望等議題互動。晚上，他則出席以聚焦中國發展為主題的晚餐會並發表演講，分享對國家發展、國際關係及兩地資本市場發展的看法。

此外，陳茂波分別會見柬埔寨副首相孫占托和阿拉伯聯合酋長國金融事務國務部長Mohamed bin Hadi Al Hussaini，探討加強雙邊經貿合作。他亦與醫療科技公司醫渡科技董事長兼創始人宫盈盈會面，了解其業務發展，並鼓勵對方來港開業。

從政府新聞網公布的圖片可見，陳茂波出席活動期間亦有與英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳交流。值得一提的是，黃仁勳前年訪港期間，陳茂波曾與他，以及科大校長葉玉如等人到深水埗大排檔「愛文生」聚餐。

陳茂波（右）與英偉達行政總裁黃仁勳（左）交流。

陳茂波今日（達沃斯時間1月22日）將繼續在當地的訪問行程。