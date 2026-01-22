大棋盤︱鄭震生閃電被炒 公僕用社媒靠自律 政務官：若真正「有料到」毋須經常刷存在感

「缺乏應有的警覺性和判斷」、「需要提升應有觸覺」、「影響政府聲譽」，這幾句出自官員批評物流署人員的用語，若放在駐天津聯絡處原主任鄭震生身上，似乎亦同樣適用。更甚的是，鄭震生因獲「摯友」安排乘搭噴射飛航私人艙室往澳門，隨時捲入官非。昨晚政制局表示經進一步調查，鄭震生坐船獲「升級」事件有違反《防止賄賂條例》之嫌，已轉介執法部門跟進，並即時終止其合約。

根據《防止賄賂條例》，公務員如在未經許可情況下接受利益，濫用職權索取或接受利益，或維持高於收入的生活水平，即屬犯罪。至於鄭震生會否「中招」，有前官員認為要視乎坐私人艙是否與其工作有關，若純屬朋友招待，則有可爭辯之處；同時，若他未有向政府申報，亦有問題。

多名官場中人直言，無論高級或低級公務員，一向不會高調分享物質生活，「做得公務員不會期望有奢華生活」，更遑論炫耀獲他人尊貴款待，今次事件無論是觀感上或實際上，均會令外界質疑會否因收受好處，繼而影響行使職權，事件已影響政府聲譽。官場對事件「擰晒頭」，批評其行為愚蠢，又認為與鄭震生「翻閹」而有所鬆懈無關，「有返咁上下職級，更應該有警覺性。」

《公務員守則》列明，公務員經常面對市民大眾，其個人行為操守很容易令人聯想到其公職；公務員在網上的個人行為，與實際生活行為無異，因此使用社交媒體時，職位越高越須提高警惕。

對於社交平台使用，有首長級政務官私下說，政府無特別囑咐高級人員如何使用，而社媒已是生活一部分，若妥善運用，有助掌握社會脈搏，不少高官本身亦喜歡在網上與市民互動，營造「接地氣」形象。但他指，公務員張帖個人生活可免則免，一來「人怕出名豬怕肥」，社交平台留言「刀劍無眼」，一句無意間的言論隨時被放大，對個人形象、政府聲譽有影響，並非原作者可控制。

二來若真正「有料到」，亦毋須經常在社交平台刷存在感。該政務官指，使用社交平台難有絕對的守則，只能寄望大家「自己睇車」。

連日事件為政府形象「補刀」 公務員加薪添阻力

無獨有偶，今次爭議發生在政府公布飲用水風波紀律行動同一天，加上宏福苑火災亦要「問責到底」，坊間對公務員表現已積累一定不滿，連串事件又會否為公務員今年加薪增添阻力呢？有議員直言多少有影響，政府除顧及公務員士氣，也要平衡公眾關注。

勞聯議員周小松認為，社會對公務員操守有很高期望，特別是鄭震生職級高，應樹立好榜樣，使用社交平台更應審慎。不過他認為，事件不應成為公務員加薪障礙，指過去6年已三度凍薪，追不上市場水平，相信大部分公務員表現良好，期望政府按機制加薪。

飲用水風波中，前物流署署長陳嘉信雖未被發現疏忽，但由於事件對「政府聲譽造成嚴重影響」，最終被撤回銀紫荊星章。鄭震生2011年曾獲行政長官公共服務獎狀，雖然含金量比勳章低得多，但若然查明有違規違法，又會否被「搣柴」？

今次鄭震生閃電被炒，有議員形容是體現賞罰分明的問責精神，但一大原因他只是合約員工，程序上可以手起刀落，若能加快處理平日公務員的紀律行動，更為社會樂見。

聶風

