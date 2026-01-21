政府今年擬提多項重要立法建議 包括因應宏福苑火災修訂《建築物條例》

政府今日（21日）向立法會提交2026年度立法議程，涵蓋多個政策範疇的重要立法建議。當中發展局計劃在今年下半年度提出《2026 年建築物（修訂）條例草案》及《北部都會區發展條例草案》。另外，保安局計劃在今年下半年度修訂《刑事罪行條例》（第 200 章）及其他相關法例，以落實香港法律改革委員會發布的《檢討實質的性罪行》和《性罪行檢討中的判刑及相關事項》報告書中的建議。

行政署長伍江美妮表示，立法議程反映政府在現階段的計劃，強調在本立法年度進行期間可能需作出調整。儘管如此，政府希望立法議程有助議員籌劃未來的工作。

發展局提出修訂《建築物條例》以加強對承辦商規管。資料圖片

議程涵蓋多個政策範疇的重要立法建議，當中發展局計劃在今年下半年度提出《2026年建築物（修訂）條例草案》建議修訂《建築物條例》（第 123 章）， 以加強對私人樓宇及建築工程的規管制度，包括提高對不遵辦法定通知或命令的阻嚇作用、加強對嚴重僭建物的執法力度、調整小型工程監管制度的適用範圍及透過加強對承建商及其主要人員的規管等提升建築工程安全，以及因應大埔宏福苑火災後所啟動的調查及檢視工作，引入其他修訂以提升大型維修工程的安全。

另外，運輸及物流局計劃在今年上半年度提出《2026年道路交通（修訂）條例草案》，分別批出和規管新的陸上集體運輸系統的專營權，以及規管系統所提供的交通服務及 系統安全。教育局則計劃今年下半年《2026年教育（修訂）條例草案 》，當中修訂《教育條例》（第 279 章）， 透過將持有執業證書訂為執教的必備條件，完善教師註冊機制。

記者 黃子龍