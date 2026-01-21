Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

政府今年擬提多項重要立法建議 包括因應宏福苑火災修訂《建築物條例》

政情
更新時間：19:43 2026-01-21 HKT
發佈時間：19:43 2026-01-21 HKT

政府今日（21日）向立法會提交2026年度立法議程，涵蓋多個政策範疇的重要立法建議。當中發展局計劃在今年下半年度提出《2026 年建築物（修訂）條例草案》及《北部都會區發展條例草案》。另外，保安局計劃在今年下半年度修訂《刑事罪行條例》（第 200 章）及其他相關法例，以落實香港法律改革委員會發布的《檢討實質的性罪行》和《性罪行檢討中的判刑及相關事項》報告書中的建議。

行政署長伍江美妮表示，立法議程反映政府在現階段的計劃，強調在本立法年度進行期間可能需作出調整。儘管如此，政府希望立法議程有助議員籌劃未來的工作。

發展局提出修訂《建築物條例》以加強對承辦商規管。資料圖片
發展局提出修訂《建築物條例》以加強對承辦商規管。資料圖片

大埔宏福苑火災  政府修訂《建築物條例》提升大型維修工程安全

議程涵蓋多個政策範疇的重要立法建議，當中發展局計劃在今年下半年度提出《2026年建築物（修訂）條例草案》建議修訂《建築物條例》（第 123 章）， 以加強對私人樓宇及建築工程的規管制度，包括提高對不遵辦法定通知或命令的阻嚇作用、加強對嚴重僭建物的執法力度、調整小型工程監管制度的適用範圍及透過加強對承建商及其主要人員的規管等提升建築工程安全，以及因應大埔宏福苑火災後所啟動的調查及檢視工作，引入其他修訂以提升大型維修工程的安全。

另外，運輸及物流局計劃在今年上半年度提出《2026年道路交通（修訂）條例草案》，分別批出和規管新的陸上集體運輸系統的專營權，以及規管系統所提供的交通服務及 系統安全。教育局則計劃今年下半年《2026年教育（修訂）條例草案 》，當中修訂《教育條例》（第 279 章）， 透過將持有執業證書訂為執教的必備條件，完善教師註冊機制。

記者 黃子龍

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
5分鐘前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
62歲阿伯獲上市公司即請 見工個半鐘收Offer 霸氣反問：「啲後生仔女去晒邊？」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
01:36
上水虐兒｜4月大男嬰疑遭叉頸搖晃腦出血命危 哥哥同瘀傷留醫 兩外傭落網1被控
突發
5小時前
大家樂優惠攻略！店內1招激慳$40 茶市晚市都適用
大家樂優惠攻略！店內1招激慳$40 茶市晚市都適用
飲食
8小時前
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
影視圈
12小時前
涉違規聘外勞被制裁？ 北河（明河）燒臘飯店明哥解釋：與兩年前一舉動有關
涉違規聘外勞被制裁？ 北河（明河）燒臘飯店明哥解釋：與兩年前一舉動有關
社會
5小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT