促長者業主樓換樓計劃擴至私樓議案獲通過 何永賢 : 冀房委會和房協可結合探討

香港人口老化問題嚴重。立法會今日（21日）辯論有關「推行長者房屋政策」的議員議案。提出議案的選委界林筱魯指，目前房屋供應充足，社會有足夠的底氣，探討如何做出更好的長者房屋產品，長者現時的居住需要不是只求「一片瓦遮頭」，又指在去年施政報告提出房委會資助單位，長者業主樓換樓計劃，期望可推行至私人樓宇，認為可協助長者得到更好的照顧。議案獲得通過。

管浩鳴倡「長者屋」結合院舍與低層樓宇

選委界管浩鳴表示，在香港的私人樓宇做到「居家安老」不容易，香港寸金尺土，例如現時部分私樓新單位的浴室，連轉身都困難。他認為可在老人院，以及特別限制的24米高度的樓宇上，興建「長者屋」，類似房協的長者安居樂計劃。他續指，現時不少長者雖持有私樓但積蓄不多，建議可協助住在舊樓長者，搬到長者安居樂計劃等的樓宇。

選委界陳凱欣同樣關注長者安居樂住屋計劃，指該計劃供應的單位數目太少，只有1400個單位，面對未來超過270萬的長者人口並不足夠，認為政府應以更進取的態度規劃長者房屋政策。她又期望在社區規劃中加入長者房屋，透過地價、批地政策等，有系統引導公私營機構發展更多長者友善屋苑。

陳沛良提金融方案助長者換樓

保險界陳沛良則表示，有部分長者業主居住於樓齡高、無升降機的舊樓，很多時都會選擇減少外出，而舊樓要加建樓梯機或者升降機面臨結構加固、空間不足及法團糾紛等挑戰。他建議政府可研究與金融機構等持份者聯合推出專項計劃，透過金融工具協助舊樓長者業主置換到有電梯、有長者友善設計的新樓居住，真正實現「居家安老」。

另一議員楊永杰表示，現時夾心長者群體持續增長，他們有一定資產或退休金，但是不足以應對樓宇老化而飆升的維修管理開支，又稱該等長者因為超出公屋入息限額，被排除在公屋的安全網之外，這種兩不靠的處境，令他們晚年承受巨大經濟壓力。他強調，本港要建構更有包容性、階梯化和持續的長者安居體系。

陳曼琪：構建智能居家安老是關鍵一環

選委界陳曼琪指，根據數據推算，香港65歲或以上長者人口比例將持續上升，老齡化趨勢明顯加劇，研究及推行針對長者需要的房屋政策非常重要。她表示，構建智能居家安老、建設適老化社區是推行長者房屋政策的關鍵一環。她強調，推行長者房屋政策不僅是簡單提供居所，更是全面構建適老化養老體系，透過加強頂層設計和居家安老政策引領，將智能家具納入發展政策中，讓長者如遇到健康突變時，家屬、社區照顧者或醫護能夠即時察覺並介入，避免意外或悲劇。

此外，陳曼琪提出四項具體建議，旨在將樂齡科技深度融入社區與居家安老體系。第一，在長者地區中心及鄰舍中心引入智能健康管理系統，與醫院聯網以實時監測長者健康數據，異常時即時通報，以優化社區照顧服務並精準分配資源；其次，她亦建議將「適老化建設」推廣至長者房屋，先於長者比例高的公屋推行試點，加裝智能警報、健康監測設備及普及「物聯網長者住戶大門開關訊息系統」，隨後擴展至其他公營及私人樓宇；三是優化「樂齡及康復創科應用基金」，放寬個人申請資格、擴大覆蓋範圍，以及加強宣傳，透過舉辦社區體驗日，讓長者及家屬親身試用防跌感應、陪伴機械人等產品，提升使用意願；最後，陳曼琪建議擴大「長者社區照顧服務券計劃」適用範圍，允許長者使用服務券購買樂齡科技產品，讓長者在家使用，強化居家安老的效果。

黃浩明：提供足夠誘因才可吸私人發展商參與

地產及建造界黃浩明指，私人發展商是願意興建長者友善住屋的，但前題是有足夠的誘因。據政府在去年7月公布落實的長者友善樓宇設計方案，長者友善住屋需要促進空間通達性，如使用防滑物料、正門提供自動門、在公用休憩空間要需提供健身設施等。他認為，上述設施對發展商而言均是增加成本，加上實際可出售時，其實用面積會減少，換言之，即是成本上升，但回報較低。私人發展商在一般情況下，不會無緣無故加入大量這些長者友善設計。

黃浩明認為，政府必須提供足夠誘因才能吸引私人發展商參與，如將上述設計、設施從地積比率中扣除。此外，由於公共地方面積亦需較大空間，政府需要放寬地盤覆蓋率，並豁免因此而修改地契的費用，藉以降低發展商的成本，才能吸引發展商興建。他又強調，並非所有地盤均適合興建長者友善住屋，因香港有不少地盤面積較小，特別是市區，難以加入大量長者友善設施，政府不宜強制性落實相關要求，建議政府先諮詢業界意見，如若地盤面積小於某個數字，將可獲豁免，毋須加入長者友善設施，確保樓宇具備應有的實用性。

政府盼與房委會、房協探長者住屋模式 帶動私人市場參與

房屋局局長何永賢表示，會上不少議員都建議興建長者公寓等，而現時房協正就此進行探討，在不同的先導項目中都推行了不同的模式，包括涉及樓宇按揭、財務安排、租務安排等，這與房委會正進行的工作相輔相承。她續指，專門為長者建造的住屋項目，或將居家安老設計融入更多住宅項目，去配合社會老齡化需要，提升住戶的幸福感，為政府的願望，期望房委會和房協可結合探討，如大廈管理、財務安排等方面不同的模式，以此為私人市場提供更多不同的選擇，並帶動私人市場思考。她又稱不少議員的建議都涉及不同政府部門，在照顧長者的範疇有不少跨政策局的合作，未來會和其他政策局合作吸收意見。

記者：林彥汛