Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南丫海難｜39名罹難者裁定「非法被殺」 陳美寶：審視法庭判決再回應

政情
更新時間：16:10 2026-01-21 HKT
發佈時間：16:10 2026-01-21 HKT

在2012年國慶日釀成39人罹難的南丫海難，死因庭時隔13年後，在去年5月首次展開死因研訊，死因庭因應「南丫四號」及「海泰號」的船長曾因本案被刑事檢控及定罪，而死因研訊採用「相對可能性」的原則，認為證據已達到民事審訊的舉證標準，亦滿足刑事審訊的標準，裁定39名遇難者「非法被殺」。

在2012年國慶日釀成39人罹難的南丫海難，死因庭時隔13年後裁定39名遇難者「非法被殺」。資料圖片
在2012年國慶日釀成39人罹難的南丫海難，死因庭時隔13年後裁定39名遇難者「非法被殺」。資料圖片

運輸及物流局局長陳美寶在立法會出席會議後表示，政府會密切留意及審視法庭判決，會在判決後再作回應。

記者、攝影：李健威
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
00:46
南丫海難│死因庭裁定39名罹難者「非法被殺」
社會
6小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
投資理財
2026-01-20 06:00 HKT
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
18小時前
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
20小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
鄧兆尊被問「最窮只得1億」都市傳聞 真實反應顯示身家深不見底 網傳靠收息賺17億
影視圈
7小時前
「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了
「最美混血港姐」驚揭患婦科病需終生服藥 脫髮偏頭痛纏身體會要愛護身體：生命太短暫了
影視圈
6小時前
$250深圳食牛得「7成飽」 港男呻笨：又話深圳食飯平既？網民揭真相：只因北上唔識「呢樣嘢」｜Juicy叮
$250深圳食牛得「7成飽」 港男呻笨：又話深圳食飯平既？網民揭真相：只因北上唔識「呢樣嘢」｜Juicy叮
時事熱話
5小時前