南丫海難｜39名罹難者裁定「非法被殺」 陳美寶：審視法庭判決再回應
更新時間：16:10 2026-01-21 HKT
發佈時間：16:10 2026-01-21 HKT
發佈時間：16:10 2026-01-21 HKT
在2012年國慶日釀成39人罹難的南丫海難，死因庭時隔13年後，在去年5月首次展開死因研訊，死因庭因應「南丫四號」及「海泰號」的船長曾因本案被刑事檢控及定罪，而死因研訊採用「相對可能性」的原則，認為證據已達到民事審訊的舉證標準，亦滿足刑事審訊的標準，裁定39名遇難者「非法被殺」。
運輸及物流局局長陳美寶在立法會出席會議後表示，政府會密切留意及審視法庭判決，會在判決後再作回應。
記者、攝影：李健威
最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
2026-01-20 15:32 HKT
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
2026-01-19 19:21 HKT
由洗碗工變600億金融科企掌舵人 堅持每周工作100小時 明言「努力非選項，是生存」
2026-01-20 06:00 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT