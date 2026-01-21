南丫海難｜39名罹難者裁定「非法被殺」 陳美寶：審視法庭判決再回應

在2012年國慶日釀成39人罹難的南丫海難，死因庭時隔13年後，在去年5月首次展開死因研訊，死因庭因應「南丫四號」及「海泰號」的船長曾因本案被刑事檢控及定罪，而死因研訊採用「相對可能性」的原則，認為證據已達到民事審訊的舉證標準，亦滿足刑事審訊的標準，裁定39名遇難者「非法被殺」。

運輸及物流局局長陳美寶在立法會出席會議後表示，政府會密切留意及審視法庭判決，會在判決後再作回應。

記者、攝影：李健威

