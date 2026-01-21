澳洲新法例禁16歲以下青年用社交媒體 港府：更新指引應對社媒影響 料本年提建議

澳洲政府去年實施新法例禁止16歲以下兒童和青少年使用社交媒體。教育界立法會議員鄧飛提出質詢，問及政府有否就香港兒童及青少年使用社交媒體作研究及介入。政府表示，為應對社交媒體對兒童及青少年健康的影響正更新相關指引，預計2026年內提出最新建議。教育局亦透過新學習架構及家長教育，從學校、家庭層面支援學生，培養其資訊素養及應對網絡風險的能力。

衞生署為中小學生健康檢查 使用電子屏幕時長會提供健康輔導

衞生署早於2013年成立包含學者、教育局、福會福利署的專家小組，並於2014年發表報告，為兒童及家長等提供健康使用使用互聯網及電子屏幕產品的建議，其後亦在2018年更新指引。根據行政長官《2025年施政報告》，衞生署將再度更新相關指引，以應對社交媒體的影響。「使用電子屏幕及社交媒體對兒童及青少年健康的影響諮詢小組」已於2025年10月成立，正檢視最新科學證據及各地經驗，預計於2026年內提出更新建議。

目前，衞生署學生健康服務會為中小學生提供周年健康檢查，若發現學生有使用電子屏幕時間過長等問題，會提供健康輔導或作適當轉介。此外，醫療衞生研究基金截至2025年12月，已資助七個與使用電子屏幕及社交媒體對兒童及青少年身心發展影響相關的項目。

教育局推資訊素養學習架構

面對網絡普及帶來的虛假資訊、沉迷上網等挑戰，教育局於2024年為學校提供了《香港學生資訊素養》學習架構，旨在加強中小學課程中與資訊素養相關元素，培育學生有效且合乎道德地使用資訊科技。相關學習內容已蘊含於小學科學科、初中公民、經濟與社會科等多個科目中。當局亦持續為教師提供專業發展課程及教學資源，亦已委託非政府機構提供電話熱線支援。

家長教育助建健康使用習慣

教育局於2022年及2024年先後推出小學及中學的《家長教育課程架構》，促進健康使用互聯網是其中一個主要範疇。

當局每年亦聯同家庭與學校合作事宜委員會等機構，合辦家長講座，講解e世代管教、網絡危機等課題，並透過「家長智Net」網站及社交媒體，發放協助子女正確使用電子產品及處理沉迷上網問題的資訊。

