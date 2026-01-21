創科基金批逾14億元資助AI相關項目 創科局：加強製造業競爭力

人工智能發展迅速，立法會今日（21日）處理有關推進人工智能在各行業的深度應用的口頭質詢。創科及工業局局長孫東指，政府一直透過創新及科技基金，協助傳統企業數字化轉型及智能升級，截止去年底基金已累計批逾14億元，資助AI相關的項目，加強製造業的競爭力與創新能力。他透露，即將成立的香港人工智能研發院，正在構思設立為已有的技術方案及客戶需求尋找配對的機制。

正草擬新一輪資助範圍和執行細節

提出口頭質詢的經民聯陳祖恒問到，政府有何具體策略長遠推動AI廣泛應用，以及如何提升電子政府服務的跨部門服務質量和效率及數據互通應用水平。孫東指，過去數年政府循香港創新科技發展藍圖，積極建設本地的創科生態圈，全力推廣AI發展，本地科技園區聚集千家AI相關的企業，提供強大動力，舉例香港生產力促進局設立香港工業人工智能及機械人研發中心，專注發展工業AI和機械人技術及商品化。

他又指，政府一直透過創新及科技基金，協助傳統企業數字化轉型及智能升級，截至去年底基金已累計批逾14億元，資助AI相關的項目，加強製造業的競爭力與創新能力。基金亦已資助逾350個總額約10億元，與AI相關項目，推動AI技術研發與技術轉型。他又指數碼轉型支援先導計劃，亦將加入AI及網絡安全數碼方案，當局正草擬新一輸資助範圍和執行細節，預計在本年度內諮詢立法會。

目標年內推出涵蓋100個政務環節AI工具

孫東亦提到，去年施政報告提出成立的AI效能提升組會用好統籌協調的力量，提升組目標在今年內推出涵蓋100個政務環節的AI工具，並在2027年底前增加至不少於200個。另數字政策辦公室會為智方便及數碼企業身份這兩個平台提供AI助手，利用AI快捷解答用戶查詢，提供個人化服務，預計在今年內可陸續推出。

科技創新界邱達根認為，對業界而言最重要是建立數據集群，在垂直應用上有一定數據量集中，才可培養本地AI產品，問及未來人工智能研發院，會否考慮在某行業中製作聚焦的大平台，將全部數據聚集。孫東表示，香港正積極打造成國際數據港，政府過去在數據流通上做了大量工作，舉例數據開放平台的數據閘已涵蓋20個領域，有超過110個部門、公私型機構提供相關數據，開放的數據集已逾5600個，認為在世上任何地方這種開放力度均為少有。

民建聯葛珮帆指，中小企都明白要用AI轉型，惟不知如何入手。孫東表示，即將成立的香港人工智能研發院，正在構思設立為已有的技術方案及客戶需求，尋找配對的機制。

