議員倡教師升職須讀數字教育課程 蔡若蓮：核心培訓課程涵蓋數碼教育

有議員關注政府如何推動數字教育。教育局局長蔡若蓮表示，在2024/25及2025/26學年期間，教育局將提供超過70,000個培訓名額，確保全港資助學校的教師均有機會參與培訓，為數字教育的推行奠定堅實的專業基礎。

教師數字教育課程錄得逾3萬人次參加

她續稱，過去一年當局推出了一系列教師專業發展活動，包括舉辦逾430項數字教育專業發展課程，提供超過35,000個培訓名額，錄得近30,000人次的教師參與，其中特色課程「AI Unleashed - Exploring the Depths for Educators」提供了940個培訓名額，透過專題講座及為期四天的大灣區考察活動，讓教師加深對人工智能（AI）技術及其應用的認識。

數碼教育卓越中心提供1.4萬培訓名額

她又稱，教育局成立的數碼教育卓越中心透過研討會及校本支援推動數字教育，過去一年中心為教師提供了超過200項數字教育專業發展課程，提供逾14,000個培訓名額，並進行了近140次校本支援服務。同時中心的教師亦在校園內進行教學示範及課堂觀摩活動，鞏固及分享運用數碼技術包括AI進行教學的良好實踐。

逾9成教師自信能掌握電子工具提升教學效能

關於教師培訓的成效，她指當局邀請全港中小學參與2024/25學年的數字教育調查，回應率接近92%，結果顯示超過95%的教師對使用電子工具提升教學效能充滿信心，能掌握運用電子工具提升教學效能的要旨，並能運用多種電子工具協助學生發揮創意及運用科技解決日常問題，反映教師已建立了運用數碼工具進行教學的良好基礎。

教師晉升培訓課程涵蓋數碼教育

議員要求將AI技能及數字教育能力，納入為教師專業發展及晉升的必要條件，蔡若蓮表示，教師須在正式晉升前五年內完成指定的晉升培訓課程，包括30小時的核心培訓，以及60小時，以晉升為高級學位教師或小學主任，又或100小時以晉升為首席學位教師或高級小學主任的選修培訓。

她指核心培訓由教育局提供，內容涵蓋數碼教育，而選修培訓則允許教師根據晉升崗位所需的專業範疇進行相關培訓，由於不同學校及晉升崗位的專業職責各有不同，當局不建議設立統一及僵化的標準。

