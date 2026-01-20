政府駐天津處主任鄭震生自爆受款待 朋友安排坐噴射飛航私人艙 五星酒店獲免費升級

政府對公務員接受利益和款待有嚴格指引，特區政府駐天津聯絡處主任鄭震生近日在社交平台發文，指自己「新官上任」前往天津履職，入住當地麗思卡爾頓酒店時，幸運地獲免費升級至套房，並上傳房內設施影片及酒店地區總經理的歡迎信，稱感到很開心，引起網民熱議。

網民翻查鄭震生的帖文，發現他去年5月亦曾發文，表示獲噴射飛航高管、「摯友Alan」安排，乘搭私人艙室前往澳門，並稱「此番盛情，銘感五內。謹此拜謝」。他亦大曬自己在艙室的照片，當中有梳化、電視等設備。

目前，有關帖文已被刪除，在社交平台亦搜尋不到鄭震生的帳號。

鄭震生為特區政府駐天津聯絡處主任。Threads擷圖

政府電話簿中，鄭震生的職位是駐天津聯絡處主任。

公務員須確保公職與私人利益間無衝突

根據《公務員守則》規定，公務員須確保公職與私人利益之間不會出現實際、觀感上或潛在利益衝突，如出現實際 、觀感上或潛在利益衝突，須盡快向上司申報，以便上司決定如何妥善處理，或視乎需要把事情提交更高層的人員決定。

公務員亦不得利用公職身份為自己或他人謀取私利，亦不得直接或間接索取或接受任何利益或餽贈，以致影響或可能令人有理由認為會影響他們執行職務與職責。

根據《防止賄賂條例》，嚴禁公務員貪污受賄，雖然款待不屬條例內所指的利益，但公務員必須避免接受任何過分奢華、慷慨或頻密的款待，以免履行職務時造成尷尬，或令政府聲譽受損。

陳祖光：若款待與公僕身份有關或違例

曾任警察多年的立法會公務員及資助機構員工事務委員會委員陳祖光接受《星島頭條》查詢時表示，所有公務員均受防止賄賂條例規管，目前不清楚事件詳情，但認為如果該名人士向鄭震生作出款待，與其公務員身份有關，或可能違反防止賄賂條例。但如果有關款待屬一般人在平常外遊時，都可享有的「正常Upgrade 」，則沒有問題。

不過陳祖光指，公務員在接受款待時，需要有警覺性，自己過去在擔任警察時，如果有人向他提供款待都會格外謹慎。他又認為事件引起公眾關注，即使未必涉及紀律問題，公務員事務局及其所屬部門應向該名公務員了解情況。

管浩鳴：如屬實公務員事務局應跟進

選委界管浩鳴則表示，公務員為公僕，所有公務員在接受款待時，應有一定要敏感程度，認為如果事件屬實，公務員事務局應就此作出跟進。

《星島頭條》正就有關事件向政制及內地事務局查詢。