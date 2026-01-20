Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

立法會︱政府為議員舉辦20節政策簡報會 涵蓋18個事務委員會 另增設北都簡介

政情
更新時間：20:58 2026-01-20 HKT
發佈時間：20:58 2026-01-20 HKT

立法會主席李慧琼上任之初曾指，會持續優化行政和立法機關的良性互動。立法會秘書處今日（20日）宣布，為讓議員更深入掌握政府的施政方針，從而在政策醞釀階段就不同政策範疇提出建議，各政策局將為議員舉行一連串簡報會，合共20節，每節1.5小時。簡報會訂於1月26日至2月3日舉行，所有議員均獲邀出席。首場簡報會當日將率先舉行環境事務委員會的簡報會，其後會舉行福利事務委員會的簡報會。

設北都專場簡報會

政府將為新一屆立法會18個事務委員會舉行共18節簡報會，簡介其政策範疇。同時，由於北部都會區對香港未來的發展至關重要，當局亦另外安排了1節簡報會，向議員簡介北都的最新發展和相關政策。工務小組委員會將舉行1節閉門簡報會，簡介推行政府基本工程項目的相關事宜。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
13小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
10小時前
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
影視圈
5小時前
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
5小時前
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
飲食
2026-01-19 17:51 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
2026-01-19 10:25 HKT
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
袁偉豪細仔全身「瘀青」嚇窒網民 腋下腰側臀部瘀黑明顯 真相同先天問題有關？
影視圈
9小時前
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
港女$1280重慶跟團慘被「賣豬仔」迫購物 簽收據竟是自願「賣身契」 踢爆合約魔鬼細節｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
6小時前