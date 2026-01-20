立法會︱政府為議員舉辦20節政策簡報會 涵蓋18個事務委員會 另增設北都簡介

立法會主席李慧琼上任之初曾指，會持續優化行政和立法機關的良性互動。立法會秘書處今日（20日）宣布，為讓議員更深入掌握政府的施政方針，從而在政策醞釀階段就不同政策範疇提出建議，各政策局將為議員舉行一連串簡報會，合共20節，每節1.5小時。簡報會訂於1月26日至2月3日舉行，所有議員均獲邀出席。首場簡報會當日將率先舉行環境事務委員會的簡報會，其後會舉行福利事務委員會的簡報會。

設北都專場簡報會

政府將為新一屆立法會18個事務委員會舉行共18節簡報會，簡介其政策範疇。同時，由於北部都會區對香港未來的發展至關重要，當局亦另外安排了1節簡報會，向議員簡介北都的最新發展和相關政策。工務小組委員會將舉行1節閉門簡報會，簡介推行政府基本工程項目的相關事宜。