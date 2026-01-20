Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

飲用水風波︱田北辰批事件「荒謬絕倫」：處理不達標公務員應絕不手軟 促啟動紀律研訊

政情
更新時間：17:05 2026-01-20 HKT
發佈時間：17:05 2026-01-20 HKT

政府今日公布就「冒牌水」事件涉事三名公務員的處理結果，實政圓桌召集人田北辰直言做法「完全唔夠嚴格」，形容事件本身「荒謬絕倫」，認為有關人員的能力及判斷水平，與社會對公務員的高度期望存在嚴重落差。

收回勳章只是「起碼」 應作公開譴責

至於前物流署署長陳嘉信，田北辰認為其責任在於監管不力及管理不善。他指出，公務員增薪點不應屬自動機制，批評政府在事件曝光後才提出停發增薪點已太遲，作為部門首長，理應及早運用相關管理工具處理表現不達標的人員。

田北辰又指，收回陳嘉信的勳章只是「起碼」，認為政府更應作出公開譴責，讓所有公務員首長知道自己管理及用人的責任有多重中大。

田北辰：行為太荒謬 質疑有否涉串謀詐騙

田北辰指出，據其了解，涉事三人當中包括一名D1級官員（A），以及其兩名直屬下屬（B、C）。他指，事件初期，涉事供應商提交的文件印章已有明顯錯誤，「任何人收到都知道一定係偽造」，但指C收到竟然「完全唔理，就咁叫對方補交」，形同給予對方第二次機會造假，而在文件補交後，仍未有按基本常識聯絡供應商作出核實。

其後，涉事公司再提交的檢測報告被揭發同樣屬偽造，B雖有向上司A作出匯報，但最終的處理方式仍只是要求對方再次補交文件。田北辰質疑，整個處理過程令人懷疑是否涉及串謀詐騙，但政府現僅以「缺乏警覺及判斷力」形容事件，未有正面回應是否涉及串謀或刑事責任，認為這是事件關鍵問題。

情節嚴重 應引用條例革職或迫令退休

他指出，若最終證實三人並無串謀，相關行為同樣「荒謬得難以解釋」，令人質疑其是否仍適合繼續擔任公務員，強調三人均應面對正式紀律研訊。其中，B因有向上級匯報，建議可按《公務人員（管理）命令》第九條，即「不足以成為革職或迫令退休理由的行為不當」處理；至於情節較為嚴重的A及C，則應引用第十條，即「足以成為革職或迫令退休理由的行為不當」去處理。

