宏福苑大火｜葛珮帆倡智慧消防 以3D模型重組火警經過 應用無人機助消防救援

大埔宏福苑去年發生五級大火，社會高度關注善後工作。民建聯立法會議員葛珮帆今日（20日）提出多項智慧防災建議，包括打造「事前預警+事中控制+事後評估」全周期智慧消防屋苑、利用無人機科技支援消防救援，以及建立可視化3D地圖模型及數據庫，做好「智慧防災」與「智慧善後」，建設一個更宜居的香港。

利用3D模型和人工智能 精確推演火災發生過程

葛珮帆表示，若利用3D模型和人工智能，可精確推演火災發生時的動態過程，結合報案時間、火勢蔓延速度、救援隊伍抵達時間等關鍵節點，可重組案發經過，並深入分析災難成因，客觀評估現行的消防防禦制度、應急響應機制及救援流程的有效性，為未來政策改進提供科學依據，建立長期支援追蹤與效益評估平台。

建議利用無人機科技支援消防救援

葛珮帆亦建議在公共區域、天井、垃圾房等關鍵點，及針對火警鐘不響、消防喉沒有水、防煙門經常不關閉等異常情況，安裝聯網傳感器，情況有異時即時推送警報至管理處和住戶手機應用程式。另外，除傳統灑水系統外，建議增設氣體或細水霧滅火裝置，並探索煙灶聯動等廚房安全。

另外，她亦建議利用無人機科技支援消防救援，在火災發生初期，自動化無人機可迅速升空，搭載高清、紅外線熱成像鏡頭，實時將火場影像和數據傳送到指揮中心和消防人員的手機App，為決策提供依據，平時則可利用無人機定期檢查外牆、窗戶及高空設施，排查安全隱患，實現「事前預警」。

無人機滅火有發展潛力 技術和安全仍需研究

葛珮帆表示，內地消防正大力推進利用無人機滅火，當中包括涵道多旋翼、電動多旋翼等，不過﻿﻿載重能力有限，飛行高度、載水量都受到限制，認為無人機滅火確有發展潛力，但技術和安全上仍有不少挑戰，需要更多研究及測試驗證。

智慧城市聯盟綠色委員會副主席徐開源建議，以地理區塊鏈技術協助監察使用的建材物料必須合乎標準，同時可就建材物料的來源作採購追蹤，把物流路線、存倉、轉發地點等位置串連。

記者：黃子龍